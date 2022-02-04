В Литве пограничники «сбили» самодельный дрон с контрабандными сигаретами из Беларуси

В Литве пограничники «сбили» самодельный дрон с контрабандными сигаретами из Беларуси3
- 4.02.2022, 14:32
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Инцидент произошел в Шальчининкайском районе.
Литовские пограничники сбили дрон с контрабандными сигаретами из Беларуси, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.
Инцидент произошел в Шальчининкайском районе 3 февраля. Пограничники с помощью специального оборудования приземлили беспилотник, который прилетел со стороны Беларуси. К дрону был прикреплен груз контрабандных сигарет.
В общей сложности нарушители пытались незаконно «перебросить» в Литву около 1 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
По данному факту проводится проверка.