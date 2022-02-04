Глава МИД Украины: Этот раунд Россия проиграла 7 4.02.2022, 14:35

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Дмитрий Кулеба

Стратегия Москвы не работает.

Подписание восьми соглашений между Украиной и Турцией является подтверждением того, что стратегия России по запугиванию не сработала. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 4 февраля на брифинге, который транслировал в Facebook МИД Украины.

"Подписание этих соглашений – это еще одно свидетельство того, что, несмотря на все страшилки и угрозы, Украина крепко стоит на ногах и уверенно развивается, а партнеры верят в Украину. Значит, стратегия запугивания со стороны Москвы не работает. Этот раунд Россия проиграла", – подчеркнул Кулеба.

В то же время он отметил, что риски со стороны РФ остаются, поэтому Украина будет готовиться к любому сценарию событий.

"Мы продолжим усиливаться, становиться крепче, развивать сотрудничество с ключевыми игроками региона, что бы об этом ни думали в Москве", – сказал министр.

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