Как зубр забрел в Слуцк, переночевал в чужом сарае, а утром собрал на улицах толпы детей 1 4.02.2022, 14:38

2,992

иллюстрационное фото

История старой фотографии.

Фотографии зубра, который в сопровождении ребятни гулял по улицам Слуцка в 1983 году, опубликовал телеграм-канал Belarus History. Оказывается, у снимков очень интересная предыстория, пишет zerkalo.io.

Фото: Владимир Садин

Необычный случай произошел в райцентре в далеком 1983 году. Оказывается, ночью накануне своего явления народу зверь вломился в сарай жительницы деревни Великая Слива. Там он переночевал, а наутро отправился в райцентр. Зубр прошествовал по улицам Богдановича, Виленской и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, в тот день в городе был фотограф Владимир Садин, который и сделал исторические кадры.

Случчанам, безусловно, повезло. Так далеко от своих привычных мест обитания, зубр захаживает редко.

Фото: Владимир Садин

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».