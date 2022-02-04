Белорусская экономика резко сбавила обороты и застряла 4.02.2022, 14:50

2,260

В чем причина?

В третьем квартале рост экономики в реальном выражении сократился до 1,3% к сопоставимому кварталу 2020 года. Затем по оценке НБРБ за октябрь-декабрь 2021-го рост затормозился до 1%.

База сравнения по 4 кварталу 2020-го была сходной с 3 кварталом – индекс прироста около 0%. Но в итоге и здесь прирост 2021 года достиг лишь 1%. В качестве фактора, который косвенно ограничил рост экономики в 4 квартале, чиновники назвали санкции западных стран, сообщает banki24.by

По мнению аналитиков Нацбанка, эти санкции «обусловили в отчетном квартале слабую инвестиционную и потребительскую активность», а уже слабая активность привела к торможению динамики ВВП.

Росстат и Укрстат пока посчитали только 3 квартал 2021 года. В соседних странах рост экономик был более быстрым. ВВП РФ за июль-сентябрь вырос на 4,3%, ВВП Украины – на 2,7%. Правда, в этих государствах тоже сыграли эффекты низкой базы 2020 года.

По оценкам Евразийского банка развития, численность рабочей силы в Беларуси в 4 квартале 2021-го упала на 2,3% к уровню сопоставимого периода 2020 года. Аналитики ЕАБР считают, что сокращение рабочей силы в стране ограничивает потенциал роста белорусской экономики. Согласно данным ЕАБР этот потенциал для РБ составляет около 1% в год.

Прежние драйверы роста на исходе года сработали слабо. По оценке ЕАБР, обрабатывающая промышленность в 4 квартале добавила к росту ВВП всего 0,1 п.п. Поскольку потенциал роста в Беларуси ЕАБР оценил на уровне результатов 4 квартала, вряд ли в этом отношении произойдут резкие перемены в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».