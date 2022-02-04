Аббас Галлямов: Путину могут понадобиться услуги кадыровцев 4.02.2022, 14:56

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Политолог рассказал о «тайной» встрече президента РФ и главы Чечни.

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом в ночь на 3 февраля сообщила пресс-служба руководителя региона.

При этом в какое именно время прошла встреча, которая названа "рабочей", и кем она была инициирована – не уточняется. На сайте президента России о разговоре Путина с Кадыровым ни в среду вечером, ни в ночь на четверг не сообщалось.

В сообщении не сказано о том, затрагивалась ли тема последних высказываний и угроз семье Янгулбаевых со стороны Кадырова и его подчиненных, после которых ряд депутатов Госдумы, СМИ и общественных организаций потребовали от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить заявления чеченского руководства на предмет нарушения российского законодательства.

Политолог Аббас Галлямов рассказал "Настоящему Времени" о том, что именно могло обсуждаться на этой встрече и о взаимоотношениях Москвы и Грозного.

– Сейчас мы в такой ситуации, когда ты ничему не удивляешься, просто ты делаешь определенные выводы. В данном случае самое главное – это то, что пресс-служба Кремля молчит, а пресс-служба Кадырова об этой встрече говорит. И тогда ты начинаешь анализировать, почему Кремль, 12 часов понадобилось перед тем, как они наконец-то подтвердили сам факт этой встречи, хотя обычно они за 5 минут укладываются. А тут явная такая политически значащая пауза возникла. Почему кадыровцы не постеснялись сказать о встрече, а Кремль об этом молчит, то есть пытался ее замолчать, будем называть вещи своими именами. Когда происходит стычка, тот, кто проиграл, обычно старается сделать вид, что ничего вообще не происходило и никакого столкновения не было. А тот, кто выиграл, наоборот, с гордостью начинает всем об этом рассказывать. И исходя из поведения игроков по итогам этой встречи, Кадыров считает, что он этот раунд выиграл.

– А в чем его выигрыш?

– То есть Путин не сумел привести его, что называется, в чувство. То есть сказать: "Так, ты дурака не валяй". То есть, скорее всего, речь шла о том, что федеральных судей арестовывать, тем более на территории России, нельзя, что парламентарий не должен обещать отрезать людям головы – то есть то, что возмутило российскую общественность в первую очередь. То есть Путин попытался сказать, что так делать нельзя, а Кадыров привел какие-то аргументы, доказывающие, что он в своем праве, что он делает то, на что имеет право. И вот они поспорили, так сказать, разошлись, после этого Кремль усиленно делает вид, что никакой встречи не было. А Кадыров, наоборот, так о ней с гордостью рассказывает. Хотя, в общем-то, надо отдать должное, загонять совсем что ли в угол кадыровцы Кремль не стали, то есть они не стали рассказывать о реальном содержании встречи, хотя теоретически могли бы это сделать. Они рассказали эту абсолютно формальную историю, якобы они там обсуждали коронавирус, успехи экономики Чечни, что само по себе смешно – такие вещи не делаются в таком авральном порядке.

– В полночь.

– Да и о встрече обычно известно заранее как минимум людям уровня Пескова. То есть, может быть, широкую общественность об этом не оповестят, но в графике президента такая встреча всегда есть, и те, кто имеют доступ к графику, в принципе, конечно, знают. А тут это явно такая спонтанная незапланированная встреча уже, очевидно, ночью, и, очевидно, она сделана была не для того, чтобы обсуждать успехи экономики Чечни.

– Процитирую ваши слова. Вы сказали, что Путин нуждается в Кадырове больше, чем Кадыров в Путине. А почему?

– Во-первых, ситуация с Украиной. В общем-то когда вполне возможна война, если и не в таком чистом виде, то какая-то гибридная война, то есть возобновление каких-то там боевых действий, причем с нашей стороны должны будут действовать не официальные вооруженные силы, а то, что у них там называется повстанцами. Секрет полишинеля, что называется, что под видом повстанцев нередко действуют люди, приехавшие в том числе из Чечни. Поэтому эти люди будут четко брать под козырек, исполнять любые поручения, которые им отдаст Кадыров, и это, в принципе, будем называть вещи своими именами, наиболее боеспособная с точки зрения тех задач, которые сейчас стоят перед российским руководством, наиболее боеспособные части. И поэтому вот есть Украина. В конце концов есть падающие рейтинги Путина и растущие протестные настроения, которые в любой момент могут вылиться в массовые протесты. И российская оппозиция, которая сейчас разгромлена, но ведь в принципе она по-прежнему есть, она в какой-то момент поднимет голову. И в какой-то момент может ситуация стать по-настоящему предреволюционной, и в этой ситуации Путину могут понадобиться услуги кадыровцев в духе той истории, что случилась с Немцовым. И полностью исключать того, что "нет, я без тебя обойдусь", Путин не может.

– Можно ли сказать про Кадырова, что он сейчас, по сути, расширяет свою власть уже за пределы Чечни?

– Очевидно, что Кадыров усиливается, он чувствует, что федералы слабеют в силу тех политических причин, о которых я говорил: легитимизация режима, рост протестных настроений, падение популярности Путина, рост его антирейтинга и так далее. У всего же этого есть и административное так называемое выражение, то есть авторитет Путина в том числе в силовых структурах и в административных структурах тоже становится небезусловным. И соответственно, Кадыров это чувствует, у него, по всей видимости, хорошая интуиция, и он щупает, так сказать, систему на прочность, система поддается, уступает, ну и Кадыров расширяется. Это человек, для которого политика и есть экспансия, то есть он не может себе представить, чтобы заниматься политикой без экспансии, для него экспансия – это вообще форма жизни. И он вот этим сейчас занимается.

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