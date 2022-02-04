В Беларуси запретили мороженое, погремушки и мыльные пузыри 2 4.02.2022, 14:56

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Что вошло в список опасной продукции на этой неделе?

«Онлайнер» посмотрел, какие продукты и товары Госстандарт посчитал опасными. Эта неделя богата детскими игрушками и раскрасками, а также в «бан» попало российское мороженое. Рассказываем почему.

Мороженое, в котором мало молока

Мороженое марки «Поспел» поставляют к нам из Нижегородской области России. Это десерт с заменителем молочного жира с ароматом ванили и с массовой долей жира 12%, в том числе растительного — 6%.

По данным Госстандарта, фактическая массовая доля молочного жира от общего содержания жира составила 6,6%, что свидетельствует о замещении молочного жира его заменителем в количестве 93,4% — при норме замещения не более 50%.

Это «не позволяет идентифицировать мороженое с заменителем молочного жира как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается».

Восьмого февраля вступает в силу запрет реализации, ввоза и обращения мороженого, а также прекращают действовать документы об оценке соответствия.

Мыльные пузыри со слишком интенсивным запахом

Китайские пузыри, которые якобы предназначаются для детей от 3 лет и старше, запретили продавать на территории нашей страны и ввозить их. Также Госстандарт предписал изъять из обращения существующую продукцию.

В чем причина? После испытаний оказалось, что пузыри не соответствуют по органолептическому показателю гигиенической безопасности «интенсивность запаха игрушки» — при норме 2 балла для игрушки, предназначенной для детей старше 3 лет, показатель составил 3 балла.

Защитные очки, которые искажают картинку

Очки российской торговой марки «УправДом» попали под запрет реализации, ввоза и обращения в Беларуси. Дело в том, что их стекла не должны обладать оптическим действием, ухудшающим зрительное восприятие, отмечает Госстандарт.

«При этом астигматизм не должен превышать для первого оптического класса 0,06 дптр, а для второго 0,12 дптр, фактически астигматизм составил 0,14 дптр, что не соответствует ни 1-му, ни 2-му оптическому классам», — сообщается на сайте Госстандарта.

Также в маркировке на упаковке не указаны защитные свойства изделия, отсутствует эксплуатационная документация.

Арсенал раскрасок

Что может быть опасного в раскрасках? Может, ядовитые чернила или слишком острая бумага? Нет, просто бумага слишком легкая, а это не соответствует стандартам. Именно по этой причине раскраски обычно попадают в список опасной продукции. В этот раз испытания не прошли пять раскрасок, изготовленных в России. У всех масса одного квадратного метра меньше допустимой.

Как итог — запрет реализации и обращения в нашей стране, а также ввоза.

Погремушки

Здесь все дело в том, что они не выдерживают предполагаемой механической нагрузки при использовании по назначению, а также разбитые части погремушек могут привести к удушью ребенка. Это выяснилось после специальных испытаний. Также один из производителей написал на упаковках, что игрушки предназначены для детей старше трех лет, что нелогично: обычно погремушки используются для малышей.

Эти детские игрушки стали рекордсменами по запретам на этой неделе — в список опасной продукции вошли девять видов китайских и российских погремушек. Всех их ожидает запрет ввоза и обращения, а также изъятие из продажи.

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