«Хотите за сутки поднять $100?»: белорусам предлагают сомнительный заработок в Петербурге 4.02.2022, 15:20

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Вскрыта новая мошенническая схема

В редакционный чат-бот onliner.by написал Сергей о том, что ему в личные сообщения на сайте «ВКонтакте» пришло предложение легко и быстро заработать $100 за день. Для этого мужчина должен съездить в Питер (билеты на поезд оплачивает организатор поездки) и там кое-что сделать.

Сергею написала некая Лилия, что она представляет сеть специфических обменников, ей нужны банковские карты для перевода криптовалют: «Набираем людей для командировок в Санкт-Петербург для открытия дебетовых карт российских банков. <...> Вечером выезжаете — утром в Санкт-Петербурге, обратно вечером в тот же день. Зарплата $100 гарантированно + оплачиваем дорогу в обе стороны».

По идее, организатор поездки открывает банковские карты на согласившихся съездить в Питер. Зачем это? «По данным картам у нас проходят переводы между физлицами по криптовалюте. Все обменники работают в полуофициальном режиме. Мы просто принимаем деньги на карты и отправляем криптовалюту покупателям».

Почему для этого обращаются именно к белорусам?

«Белорусам очень хорошо открывают карты, без лишних вопросов. У тех же самых россиян смотрят выписки по долгам, алиментам, базу приставов, налоговую и т. д., а у многих испорчена эта история, и банк не открывает им карты. А у граждан РБ они не могут проверить все это, т. к. нет доступа к базам. Поэтому и сотрудничаем с людьми из РБ».

Журналисты спросили у эксперта по цифровым валютам Трофима Еременко, чем чревато открытие таких карт для перевода криптовалют.

— Думаю, это мошенническая схема, она не имеет никакого отношения к криптовалютам. Возможно, потом на людей, которые согласятся открыть карты в России и отдать их за $100, будут оформлять кредиты. Белорусам как раз планируют разрешить кредитоваться в российских банках, — пояснил эксперт.

Также данные карты могут использовать телефонные мошенники, которые оформляют онлайн-кредиты и потом переводят украденные суммы на некие другие карты. Именно для того, чтобы на мошенников не вышла милиция, они используют доверчивых людей, которые когда-то согласились за $100 оформить на себя карточку и передать ее третьим лицам.

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