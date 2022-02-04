В Германии будут давать 100 евро на ремонт старой техники 1 4.02.2022, 15:26

Это должно помочь сократить количество электронных отходов.

В федеральной земле Тюрингии будут давать 100 евро жителям, которые отремонтировали свои старые гаджеты вместо того, чтобы покупать новые. Этими деньгами можно будет частично или полностью покрыть стоимость починки, пишет «Евро пульс».

После окончания обслуживания многие пользователи выбрасывают старые устройства, создавая электронные отходы. Такие отходы практически не поддаются переработке, а при их утилизации выбрасывается много парниковых газов.

С помощью похожей программы в Австрии удалось «сэкономить» 4 тысячи бытовых приборов за 2 месяца.

ЕС взял курс на создание циклической экономики в рамках комплекса политических инициатив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal). Основные принципы такой экономики – это сохранение природных ресурсов за счет экономии сырья и энергии и увеличения срока службы вещей с помощью современных технологий.

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