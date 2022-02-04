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«Сбережения не храним в валюте, потому что нет сбережений»

  • 4.02.2022, 15:34
«Сбережения не храним в валюте, потому что нет сбережений»
Фото: delfi.lt

Белорусы из региона рассказали о своих доходах.

Издание «Бобруйский курьер» провело очередной показательный опрос среди горожан.

Его целью было выяснить, хранят ли люди сбережения в валюте.

Однако абсолютно все опрошенные ответили, что не имеют сбережений из-за крайне низкого уровня доходов.

Самый распространенный ответ был: «Не храним, потому что нет денег».

Вот как еще отвечали бобруйчане:

— Не храню, потому что пенсионерка, нечего откладывать.

— У нас что, сильно большой заработок, чтобы хранить сбережения в валюте?

— У нас нет сбережений, потому что заработная плата маленькая.

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