«Сбережения не храним в валюте, потому что нет сбережений»
- 4.02.2022, 15:34
Белорусы из региона рассказали о своих доходах.
Издание «Бобруйский курьер» провело очередной показательный опрос среди горожан.
Его целью было выяснить, хранят ли люди сбережения в валюте.
Однако абсолютно все опрошенные ответили, что не имеют сбережений из-за крайне низкого уровня доходов.
Самый распространенный ответ был: «Не храним, потому что нет денег».
Вот как еще отвечали бобруйчане:
— Не храню, потому что пенсионерка, нечего откладывать.
— У нас что, сильно большой заработок, чтобы хранить сбережения в валюте?
— У нас нет сбережений, потому что заработная плата маленькая.