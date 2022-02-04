Леонид Судаленко: Надо день простоять и ночь продержаться 4.02.2022, 15:46

Леонид Судаленко

Фото: DW

Правозащитник - о судебной системе в Беларуси на примере своего дела.

В годовщину своего ареста и заключения в СИЗО №3 Гомеля политзаключенный, правозащитник Леонид Судаленко в письме гомельчанке Тамаре детально вспоминает события того дня и делится мыслями относительно судебной системы в Беларуси на примере своего дела, пишет "Гомельская весна".

"Сегодня равно год, как я заехал в гомельский централ. Год тому в этот день оперативники меня забрали на служебной "Шкоде" в 11.00 из ИВС (изолятор временного содержания, — от ред.) и привезли в областной СК.

Я тогда пребывал в уверенности, что уголовное дело будет по ч. 2 ст. 342 УК РБ, которое не дает право на содержание до суда под стражей, и думал, что отпустят домой. Именно об этом я писал в своем открытом письме, опубликованном после моего задержания.

Эту уверенность во мне поселил заместитель министра МВД Г. Казакевич, который накануне по ТВ в вечернем эфире, комментируя прошедший в моем офисе обыск, говорил именно о части второй, которая до 2 лет максимально предусматривала лишения свободы.

Но я ошибся, вернее не ожидал такого беспредела, когда они мне добавили еще и часть первую ст. 342 — до 3-х лет, что дало легальное право закрыть до суда и меня, и Татьяну (Татьяна Ласица — помощница Судаленко. — ред.).

Откуда мне было знать, что 19 января, когда я еще находился в ИВС и не было еще возбужденного дела, в СК против меня дал показания Какойто (Евгений Котляров, — ред.), который голословно обвинил меня в организации всех протестов в Гомеле. Эти его показания человек в мантии судьи положил в основу обвинения в приговоре, а его трое коллег из апелляционного суда их утвердили. В обоих случаях служители Фемиды отклонили мое ходатайство о допросе Котлярова, но, видимо, у них была другая задача — засудить меня любой ценой.

Около 13.00 мне было предъявлено обвинение по обеим частям ст. 342 УК. От такого беспредела у меня тогда поднялось давление, из носа пошла кровь, вызывали скорую.

Сергея Краснова моего адвоката не допустили в СК, признали его свидетелем. Так появилась Анна Павлюк, которая потом по-тиху "слилась" и жена наняла дежурного адвоката Викторию Фоменко, которая дошла со мной до приговора.

По существу, этот клоун Какойто дал показания еще до возбуждения дела, что незаконно, но это обстоятельство никого не смутило. Я требовал возбудить против него уголовное дело за лжесвидетельство областной СК, прокуратуру и УВС. Заняли круговую поруку — выгораживают его пока.

Именно по этой причине, я думаю, и суд сделали закрытым от публики. Потому что иногда — не до законов, когда нужно любой ценой.

После обеда меня год тому спустили в подвал, где я просидел в клетке до 18.00. В 19.00 примерно меня завезли сюда в СИЗО. Изъяв ремни, шнурки и пр., дали 10 минут помыться в душе, и вот уже год как я тут.

Возникает вопрос — зачем власти все эти липовые приговоры, которые точно будут отменены? Ведь даже в СССР при сильной КПСС политических репрессированных реабилитировали. Сейчас другое время и, думаю, это произойдет скорей.

Значит, надо день простоять и ночь продержаться. Другого объяснения происходящему в Беларуси, когда в стране уже множество олитических, я не вижу.

Думаю, к осени вопрос политических все равно придется решать. Поэтому, думаю, к осени все политические будут дома. Это мои прогнозы из тюремной камеры, где радиоточка и газета "СБ" формируют мою новостную повестку.

За это время я узнаю о жизни в колонии. Меня, как ты знаешь, в Витьбу (ИК-3) определили на «перевоспитание». Туда поеду к концу января. Но ты пиши на этот адрес, письма пойдут следом за мной. Когда узнаю новый адрес, сразу сообщу.

20 января 2022 г. Леонид".

Напомним, 18 января 2021 года руководителя Гомельского филиала "Весны" Леонида Судаленко задержали по дороге в офис и обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 УК), и «обучении и подготовке лиц для участия в таких действиях, а также их финансировании или ином материальном обеспечении» (ч. 2 ст. 342 УК).

3 ноября суд Центрального района города приговорил правозащитника к трем годам лишения свободы, а 14 января Гомельский областной суд отклонил его апелляционную жалобу.

26 января политзаключенного Леонида Судаленко этапировали в исправительную колонию №3 "Витьба".

Поддержать его можно письмами солидарности

Адрес: ИК-3. 211322, Витебская область, г.п. Витьба

Леониду Леонидовичу Судаленко

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