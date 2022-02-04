«И закружили стаи «горгулий» над Беларусью» 1 Константин Машовец, sprotyv.info

4.02.2022, 15:59

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Лукашенковские бойцы информфронта переняли у россиян стиль деревянных провокаций.

30-го января я написал пост о некоем гипотетическом сценарии возможной провокации или даже вооруженном конфликте Украины формально с Беларусью, а в действительности с Кремлем, в результате чего, Киев — столица Украины, вполне может оказаться непосредственно под ударом Кремля.

Многие посчитали те мои писания некими «умозрительными фантазиями» и даже некими «абсолютно фантастическими» сценариями. С того момента, случилось несколько событий.

Например, руководящий нынешним минским режимом усатый психопат Лукашенко заявил на днях, что собирается «закупить у России почти всю технику, участвующую в российско-белорусских учениях Союзная решимость 2022». Подозреваю, закупка эта состоится вместе с экипажами, расчетами и даже «прилагающимся» к ней остальным личным составом.

Зачем и почему Лукашенко понадобилось столь значительное количество ВВТ с прилагающимся к нему личным составом, причем как-то внезапно и резко — вопрос во многом риторический.

Но это не все. Как оказалось, активная фаза анонсированных совместных «учений» РФ и РБ под названием «Союзная нерушимость — 2022», а по факту — операции прикрытия оперативного развертывания российских войск на территории Беларуси, еще не началась, а зловещие и враждебные украинские БПЛА уже закружили над мирными белорусскими полями, лесами и перелесками.

Надо же, как вовремя и своевременно они закружили. Причем, кружат они там еще с ноября 2021-го года, высматривая все секретики Лукашенко, и выявляя тем самым свою враждебность и злобность. Прямо, чистые агрессоры.

«24 января 2022 года органами пограничной службы во взаимодействии с подразделениями ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Украины беспилотным летательным аппаратом, который в последующем был принужден к посадке подразделениями противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. В результате анализа информации, содержавшейся на бортовой аппаратуре БЛА, подтвержден факт его запуска с территории Украины».

Это из официального сообщения Пресс-службы МО Республики Беларусь. Короче говоря, все это — ужасный ужас и злодейское злодеяние. Прям — неспровоцированный акт агрессии. Но вот незадача…

Эти самые зловещие «украинские БПЛА» закружили над мирной лукашенковской Беларусью оказывается еще 24-го января, но сообщить об этом лукашенковские вояки сподобились лишь 3-го февраля. Это с чего бы такая задержка? «Доказательства» все никак не могли сформировать? Скорее всего так и было. Ибо те фотографии, которые белорусские «воины» приводят в качестве «неопровержимых улик» ну никак не согласуются друг с дружкой.

То они называют приведенный на фото «сбитый украинский БПЛА» неким Spectator, то обзывают его неким UJ-22 “Укрджет”. И в первом и во втором случае запечатленные на фото «обломки» никоим образом не то что не похожи на названные БПЛА, они вообще ни похожи не на что-либо существующее в реале. Причем, ни с какого боку, ни по форме, ни по размерам — вообще никак. Но уверенно называются «обломками именно украинского БПЛА».

Они даже не понимают, что таких «обломков», причем нужной принадлежности, любой желающий может насобирать хоть вагон, достаточно иметь нечто напоминающее планер БПЛА и некую штуковину «с моторчиком».

Я смотрю, белорусские «бойцы информационного фронта» из МО РБ явно переняли у своих «старших товарищей» из РФ не только основные методы и формы «работы», но и присущий им кривоватый стиль «деревянных» провокаций, слепленных на скорую руку.

Да, давайте, продолжайте в том же духе. Вполне возможно в один прекрасный момент вы с ними сравняетесь по уровню криворукости! Вам есть куда еще стремиться.

Константин Машовец, sprotyv.info

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