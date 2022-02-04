Политолог: В Германии RT распространяет массовую дезинформацию 4.02.2022, 16:03

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Чем отличалась работа RT в Германии от Deutsche Welle в России?

Вещательная организация Германии Deutsche Welle официально объявила о закрытии корпункта в России. "Deutsche Welle закрыла свой офис в Москве. Кроме того, все сотрудники должны сдать свои аккредитации в эту пятницу", – сообщается на сайте организации.

Это закрытие – следствие запрета российских властей вещания и трансляции Deutsche Welle на территории России. Власти постановили, что корреспондентские пункты должны быть закрыты, сотрудникам бюро аннулируют аккредитации, а сама телерадиокомпания может быть признана "иностранным агентом". Все эти меры МИД России объявил в ответ на остановку вещания российского RT в Германии: власти страны объявили, что телеканал работал без лицензии.

Политолог Сюзанна Шпан рассказала «Настоящему времени», чем отличалось вещание RT в Германии от Deutsche Welle в России и как может этот конфликт повлиять на российско-немецкие отношения.

— Закрытие Deutsche Welle в России на протяжении многих лет журналистам, которые работали и работают в России, казалось достаточно ожидаемым событием. Скажите, насколько в Германии власти ожидали, что на все происходящее с RT в Германии Россия ответит именно закрытием Deutsche Welle?

— Я думаю, что это решение МИДа России все-таки вызвало шок в Германии. Конечно, раньше предупреждали об этом, так что это не являлось неожиданностью, но все равно жесткость этого решения, чтобы полностью закрыть корпункт – это действительно чрезмерная реакция. И, я думаю, очень непродуманный шаг. К тому же, это незаконные действия, потому что если посмотреть на факты, надо сказать, что Deutsche Welle действовало в России на законном основании, а RT Германия попыталась запустить здесь свою телевизионную программу без действующей лицензии в Германии. Так что это совсем другое дело.

— МИД призывает не сравнивать между собой эти две ситуации. Все-таки если опустить за скобки контент, то в чем разница между этими двумя телеканалами?

— Я думаю, конечно, нельзя сравнивать. Но надо сказать, что RT Германия здесь приняло незаконное решение, потому что надо посмотреть все-таки на факты. У нас в Германии есть закон, что государственным СМИ нельзя здесь вещать. И руководство RT отлично это знало, и они в Германию даже не попытались отправить запрос.

— Любым государственным СМИ в принципе?

— Да, любым государственным СМИ нельзя вещать. И руководство RT это отлично знало, поэтому они решили в обход Германии решить этот вопрос. Летом прошлого года они подали заявку в Люксембург, получили отказ. В декабре все-таки получили лицензию в Сербии. Но это все-таки не выход из положения, потому что RT Германия основано в Берлине, это юридическое лицо Германии, так что решить проблему надо здесь, лицензию надо получить здесь. Поэтому надо сказать, что эти действия руководства RT незаконные, и этим деятельность RT отличается от деятельности Deutsche Welle в России. Там же они действовали на совершенно законном основании, у них были действующие лицензии – все по закону. А RT Германия здесь не соблюдает законов. Это мы замечали уже и раньше, и сейчас опять увидели.

— По-вашему, это борьба со свободой слова в России? Как это повлияет на российско-немецкие отношения сейчас?

— Я думаю, что это плохо повлияет, конечно, потому что наше правительство и особенно социал-демократический канцлер Шольц, который занимал очень положительную и мягкую позицию по отношению к России. Допустим, в конфликте в Украине у него очень мягкая позиция была, к тому же он поддерживал важный для России энергетический проект "Северный поток –2". Я думаю, что сейчас политика российского руководства, наверное, заставит одуматься правительство в Германии. Не исключаю, что там изменят свою позицию по отношению к России.

— А вы верите, что этот вопрос может быть решен? Что в какой-то момент сядут за стол переговоров МИД России и МИД Германии и договорятся про вещание RT в Германии и вещание Deutsche Welle в Росси.

— Можно сесть за стол переговоров, но я думаю, что важный элемент всякого сотрудничества – это придерживаться правил, придерживаться законной стороны. А я этого я не вижу, в Германии законы не соблюдают.

Во-вторых, что элементарно отличает работу RT в Германии от работы Deutsche Welle в России – это разные элементы. Все-таки Deutsche Welle придерживается журналистских стандартов, а здесь в Германии RT распространяет массовую дезинформацию. И надо сказать, что все-таки RT Германия контролируется Кремлем, президентской администрацией. Это доказано вашими журналистами. А здесь же такого нет, чтобы господин Лимбург с другими шеф-редакторами сидел бы в ведомстве канцлера и обсуждал бы главные линии вещания Deutsche Welle. Такого нет.

В-третьих, у нас все-таки нет такой политической повестки, которая есть у RT Германия. Здесь именно ставится целью атаковать нашу систему, атаковать нашу демократию. Поэтому, конечно, можно и нужно сесть за стол переговоров. Но все-таки важно, во-первых, чтобы соблюдались законы. И, во-вторых, здесь тоже надо адаптироваться и соблюдать наши журналистские стандарты, чтобы пользоваться здесь свободой слова. А тут пользуются свободой слова и прессой для того, чтобы распространять дезинформацию.

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