Пранкер-белорус заставил фотографироваться лукашистов и в Речице 3 4.02.2022, 16:07

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Ранее на уловку купилась одна из минских школ.

В гимназию в Речице пришло фейковое письмо с приказом организовать «диалоговую площадку» и ее там провели, сообщает «Еврорадио».

«Организатор диалоговых площадок» создал фейковый e-mail и потребовал от сотрудников речицкой гимназии в течение дня организовать «диалоговую площадку». Небольшую — на пять-семь человек. Но обязательно с участием администрации учреждения и с наличием лукашенковской символики.

Прошло менее трех часов — и из гимназии прислали фото с мероприятия! Было ли на «диалоговой площадке» что-то кроме фотосессии, неизвестно.

Ранее пранкер отправил в минскую школу фейковое письмо.

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