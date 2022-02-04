Пять фильмов, которые основаны на реальных событиях 4.02.2022, 16:12

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Один из фильмов снят американским режиссером Мэлом Гибсоном.

Авторы научно-популярного YouTube-канала "НаучПоп", основываясь на общедоступных данных и обсуждениях, составили список лучших фильмов, сюжет которых основан на реальных событиях, пишет gordonua.com.

Первую десятку фильмов, снятых по мотивам происходивших в реальной жизни событий, возглавила историческая военная драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917", премьера которой состоялась в 2019 году.

Сюжет частично основан на историях, которые режиссер услышал от своего деда, воевавшего во время Первой мировой войны. В картине показана судьба двух британских солдат, Уилла Скофилда (Джордж Маккей) и Тома Блейка (Дин-Чарльз Чапман), которым поручено доставить важное послание об отмене запланированного наступления.

На втором месте расположена спортивная драма "Вспоминая Титанов", снятая американским режиссером Боазом Якином в 2000 году. В ней описана история темнокожего тренера и его команды, которые столкнулись с расовой дискриминацией.

Третье место занимает военная драма "По соображениям совести" (2016), снятая американским режиссером Мэлом Гибсоном. Она получила три номинации на премию "Золотой глобус" и пять номинаций на BAFTA.

Картина вошла в число 250 лучших фильмов в истории кино по версии IMDb. В фильме рассказывается об американском санитаре, который участвовал в штурме японской Окинавы.

На четвертом месте составители списка разместили спортивную драму "Ураган" (1999) канадского режиссера Нормана Джуисона. В основу картины легла автобиография афроамериканского боксера Рубина Картера, отсидевшего 19 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал.

Пятое место заняла кинодрама "Цветок пустыни" (2009) немецкого режиссера и сценариста Шерри Хорман о судьбе сомалийской топ-модели Варис Дирие, родившейся в 1965 году.

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