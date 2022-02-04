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В Пекине состоялась церемония открытия Олимпийских игр

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  • 4.02.2022, 16:59
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В Пекине состоялась церемония открытия Олимпийских игр
Фото: Getty images

На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Церемония прошла на "Национальном стадионе", который также называется "Птичье гнездо", пишет unian.net.

В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу.

Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышла 91 сборная). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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