В Пекине состоялась церемония открытия Олимпийских игр 1 4.02.2022, 16:59

1,112

Фото: Getty images

На Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

4 февраля в Пекине прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Церемония прошла на "Национальном стадионе", который также называется "Птичье гнездо", пишет unian.net.

В рамках мероприятия организаторы подготовили колоритное шоу.

Также состоялся парад стран-участниц Игр (на арену вышла 91 сборная). А в конце по традиции был поднят олимпийский флаг и зажжен огонь Олимпиады.

Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

From 2008 to 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ and from Summer to Winter, we reunite in #Beijing,✨the world’s first #DualOlympicCity. 🎉Let's go faster, aim higher and grow stronger by standing together at the ✨#Beijing2022 ✨#Olympic❄ #WinterGames! 💪#TogetherForASharedFuture🎉 pic.twitter.com/Xw3GoGOmRL — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 31, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».