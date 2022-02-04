Под Солигорском 65-летний белорус попытался отбить сына у милиционеров 4.02.2022, 16:47

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Одного из силовиков он ударил прикладом охотничьего ружья.

- Вечером 3 февраля на частном подворье в поселке Красная Слобода 65-летний хозяин дома и его 38-летний сын оказали активное сопротивление милиционерам, - сообщает Министерство внутренних дел Беларуси.

Младший из нападавших находится в розыске как обвиняемый по уголовному делу. Он приехал навестить отца, о чем стало известно силовикам. Они решили его задержать.

Как сообщает ведомство, «глава семьи намеревался помешать сотрудникам: ударил одного из них прикладом охотничьего ружья и трижды выстрелил». Обошлось без огнестрельных ранений. Мужчину обезоружили.

В отношении обоих родственников возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

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