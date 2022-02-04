Какой будет погода на выходных 4.02.2022, 16:49

Прогноз по Беларуси на 5-7 февраля.

5 февраля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет сайт pogoda.by.

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами туман. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на западный порывистый, днем по западу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, по востоку -12..-17°С, в юго-западных районах Беларуси она составит -4..+2°С; максимальная днем -2..+5°С, по востоку республики -3..-6°С. Атмосферное давление будет падать.

6 февраля погоду в республике будут определять атмосферные фронты и умеренно теплая воздушная масса. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью 0..-6°С, днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

7 февраля погоду в стране обусловит активная система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы. Облачно. На большей части территории республики ожидаются продолжительные осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит -3..+4°С.

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