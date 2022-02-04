Известный европейский профессор - белорусам: Добро всегда побеждает зло, ваша страна будет свободной 4.02.2022, 17:19

Петер Зашев

Петер Зашев поддержал борющихся смелых белорусов.

– Тем, которых заставили закрыть свой бизнес, потому что проявили наглость иметь свое мнение, – пишет трогательный пост белорусским друзьям Петер Зашев, ассоциированный профессор Стокгольмской Школы Экономики в Риге. – Тем, кто потерял свою работу, потому что не боялся иметь свое мнение.

Тем, которых арестовали, били и держали в тюрьме месяцами, потому что не хотят жить как крепостные. Тем, которые вынуждены были уехать заграницу. Тем, кто остались и боятся за свою жизнь и безопасность.

Я вижу и сопереживаю ыашим трудностям и страданиям. Я отлично понимаю всю фальшь, брутальность и жлобство режима. Я восхищаюсь вашей стойкостью и храбростью!

Я очень хочу, чтоб вы помнили:

- Вы не одни и не забыты!

- Добро всегда побеждает зло!

- Ваша страна будет свободной!

Желаю вам всем здоровья и терпения! В конце хорошие всегда побеждают, а если не победили – значит, еще не конец!

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