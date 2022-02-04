Известный европейский профессор - белорусам: Добро всегда побеждает зло, ваша страна будет свободной
- 4.02.2022, 17:19
Петер Зашев поддержал борющихся смелых белорусов.
– Тем, которых заставили закрыть свой бизнес, потому что проявили наглость иметь свое мнение, – пишет трогательный пост белорусским друзьям Петер Зашев, ассоциированный профессор Стокгольмской Школы Экономики в Риге. – Тем, кто потерял свою работу, потому что не боялся иметь свое мнение.
Тем, которых арестовали, били и держали в тюрьме месяцами, потому что не хотят жить как крепостные. Тем, которые вынуждены были уехать заграницу. Тем, кто остались и боятся за свою жизнь и безопасность.
Я вижу и сопереживаю ыашим трудностям и страданиям. Я отлично понимаю всю фальшь, брутальность и жлобство режима. Я восхищаюсь вашей стойкостью и храбростью!
Я очень хочу, чтоб вы помнили:
- Вы не одни и не забыты!
- Добро всегда побеждает зло!
- Ваша страна будет свободной!
Желаю вам всем здоровья и терпения! В конце хорошие всегда побеждают, а если не победили – значит, еще не конец!