Какие витамины выбрать белорусам зимой? 4.02.2022, 17:34

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Рекомендации врача.

- Зимой чувствую себя уставшей, решила купить витамины, но их так много… Ничего в итоге не выбрала. Есть ли совет, который поможет определиться? - пишет aif.by жительница Гродно.

Нельзя покупать витамины просто так.

Объясняет врач-гигиенист Светлана Чайковская: «При выборе витаминно-минеральных комплексов нужна консультация врача. Обратитесь к терапевту или к врачу общей практики. Совет специалиста необходим, так как в применении витаминных комплексов есть свои нюансы.

А чтобы узнать, чего требует ваш организм, нужно сдать кровь из вены на витаминный статус. По результатам врач определит, каких витаминов вам не хватает.

Например, усталость и слабость говорят о нехватке витаминов С, А, Е, В1, В2, В12. Бессонница бывает при дефиците витаминов В6, РР. Выпадение волос указывает на дефицит витаминов А, В6, биотина».

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