Хоккейная Лига чемпионов пройдет без участия клубов из Беларуси 4.02.2022, 17:48

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«В связи с непредсказуемой ситуацией в стране».

Совет хоккейной Лиги чемпионов решил не приглашать белорусскую команду для участия в следующем розыгрыше турнира. Об этом сообщает официальный сайт соревнований, пишет zerkalo.io.

Совет считает, что «в связи с непредсказуемой ситуацией в стране участие команды из Беларуси в Лиге чемпионов на данный момент будет слишком рискованным для всех вовлеченных сторон».

В пресс-релизе сказано, что отсутствие регулярного авиасообщения не дает возможности всем участникам соревнований заранее планировать передвижения.

Решение касается как национального чемпиона, так и возможного победителя Континентального Кубка из Беларуси. Напомним, что «Гомель» вышел в финальную стадию турнира. Из-за коронавируса решающие матчи Континентального Кубка перенесли с января на март этого года.

Последний раз белорусский клуб выступал в Лиге чемпионов в сезоне—2019/2020.

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