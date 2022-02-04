Стали известны кандидаты на должность нового генсека НАТО 4.02.2022, 17:58

1,592

Пока в списке кандидатов три женщины и два мужчины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце сентября покинет должность. Его уже выбрали главой Национального банка Норвегии, пишет zn.ua. Сегодня немецкой агентство DPA со ссылкой на источники назвало тех, кто может занять кресло Столтенберга в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО.

Среди кандидатов на пост генсека НАТО бывшая премьер Британии Тереза Мэй. Кроме нее на главное кресло в Альянсе могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Нового генсека НАТО, вероятно, выберут на саммите Альянса в июне 2022 года. Его кандидатуру должны одобрить все 30 стран альянса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».