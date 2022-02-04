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Стали известны кандидаты на должность нового генсека НАТО

  • 4.02.2022, 17:58
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Стали известны кандидаты на должность нового генсека НАТО

Пока в списке кандидатов три женщины и два мужчины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце сентября покинет должность. Его уже выбрали главой Национального банка Норвегии, пишет zn.ua. Сегодня немецкой агентство DPA со ссылкой на источники назвало тех, кто может занять кресло Столтенберга в Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО.

Среди кандидатов на пост генсека НАТО бывшая премьер Британии Тереза Мэй. Кроме нее на главное кресло в Альянсе могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Нового генсека НАТО, вероятно, выберут на саммите Альянса в июне 2022 года. Его кандидатуру должны одобрить все 30 стран альянса.

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