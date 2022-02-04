«Медалей может и не быть» 4.02.2022, 18:25

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Как отразятся репрессии в белорусском спорте на медальном зачете страны на Олимпиаде.

Отразятся ли репрессии в белорусском спорте на медальном зачете страны на Олимпиаде? DW собрала мнения и комментарии.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Беларусь на зимней Олимпиаде в Пекине представят 29 атлетов в шести видах спорта. "Надо выложиться по максимуму и продемонстрировать всему миру, что белорусы умеют побеждать", - напутствовал олимпийцев диктатор Лукашенко. По его словам, вся страна ждет от них "спортивных подвигов во имя Беларуси".

Между тем некоторые спортсмены и тренеры, не поддерживающие действующую власть, не попали на Игры из-за своей гражданской позиции. Как это повлияет на выступление сборной?

Медалей может и не быть?

По прогнозу агентства Associated Press, в Пекине Беларусь может получить четыре бронзовые медали, все от биатлонистов. Букмекеры считают, что белорусы могут претендовать на награды в биатлоне у женщин и в смешанной эстафете, а также в женском фристайле, хотя и не являются фаворитами в этих дисциплинах.

В Белорусском фонде спортивной солидарности (BSSF), который поддерживает атлетов, пострадавших за свою гражданскую позицию, - не слишком оптимистичные прогнозы. "Наши прогнозы от нуля - до трех медалей. Давление, которое оказывается сейчас на спортсменов, - и на тех, кто против режима Лукашенко, и на тех, кто его поддерживает, - одинаково отрицательно влияет на их результаты", - комментируют представители фонда.

Также в BSSF опасаются скандалов, связанных с Беларусью, как это случилось на летней Олимпиаде в Токио, когда бегунью Кристину Тимановскую отстранили от Игр и пытались насильно вернуть на родину.

Спортивный журналист Юрий Сницкий отмечает, что на последних зимних Олимпиадах у Беларуси всегда было два вида спорта с медальными надеждами - фристайл и биатлон.

На биатлоне, по его словам, поствыборные события никак не сказались - никто из спортсменов активно свою гражданскую позицию не высказывал. Что касается показателей, то биатлонисты сумели прибавить, особенно Динара Алимбекова, Антон Смольский и Анна Сола. Болельщиков, по его мнению, здесь ждут сразу несколько медалей.

Фристайл пострадал после событий 2020 года

"После событий 2020 года фристайл, конечно, пострадал (за гражданскую позицию из сборной были уволены тренер Николай Козеко и спортсменка Александра Романовская. - Ред.). За последние два сезона не открылись новые звезды, некоторые спортсмены травмированы. По сути, медальные перспективы имеет только Анна Гуськова, но у нее программа слабее, чем сразу у нескольких основных конкуренток", - считает Сницкий.

Чемпионка мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александра Романовская, подписавшая открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы, еще осенью 2020 года была уволена из сборной якобы из-за прогулов. Также был уволен главный тренер сборной Николай Козеко, поддержавший свою подопечную.

"В белорусской сборной по фристайлу есть классные тренеры, ребята вкладываются и делают все возможное. В целом, команда сильная, но присутствие Николая Козеко, который привозил медали с каждой Олимпиады, - это больше психологический момент, то, что давало уверенность. Конечно же, его опыт не был бы там лишним", - комментируют ситуацию в BSSF.

"Немногие будут погружены в игры, у людей другие проблемы"

В свою очередь Александра Романовская считает, что у белорусской сборной неплохие шансы на медали, в частности, на пьедестал может претендовать олимпийская чемпионка 2018 года Анна Гуськова. В то же время, отмечает спортсменка, Олимпийские игры достаточно непредсказуемы, огромное значение имеет не только физическое, но и эмоциональное состояние атлета.

"Надо понимать, что любой спорт, индивидуальный или командный, - это не только для спортсмена и тренера. При нынешней обстановке в стране, когда у людей не удовлетворена потребность в безопасности, мне кажется, немногие будут погружены в Олимпийские игры, сейчас у белорусов другие проблемы. К тому же на самих соревнования атмосфера достаточно напряженная из-за пандемии коронавируса", - отмечает Александра Романовская.

О себе и невозможности принять участие в Играх она говорит так: "Больше года прошло с момента увольнения, к тому же достаточно давно я разбираюсь со своей травмой. Учитывая все пережитое за последнее время, я спокойно отношусь к своему неучастию в Олимпиаде. Не знаю, получится ли у меня вернуться в спорт полноценно, чтобы это не были прыжки через боль и тренировки исключительно на морально-волевых качествах. Но ни за какую другую страну, кроме Беларуси, выступать не хочу и не планирую".

Олимпиада без лыжниц Андриюк и Долидович

Не принимают участия в зимней Олимпиаде и белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович. Их FIS-коды, необходимые для участия в международных соревнованиях, деактивировали еще в декабре прошлого года.

Андриюк белорусские власти обвинили в поддержке оппозиции, а Долидович - в неспортивном поведении. Сами спортсменки отмечают, что никогда публично не высказывали свои политические взгляды.

Известный белорусский лыжник Сергей Долидович считает, что отстранение от соревнований его дочери Дарьи Долидович и Светланы Андриюк - это попытка надавить на него за его политические взгляды.

Ранее Долидович вынужден был уволиться из Национального тренерского центра после того, как на него стали оказывать давление из-за поддержки оппозиции.

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