Экс-глава МИД Польши: В случае вторжения в Украину достаточно уничтожить 300 танков и РФ повернет назад 4.02.2022, 18:51

Радослав Сикорский

Противотанковое оружие – это реальная помощь.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил делегацию евродепутатов, что в Украины хватает противотанкового оружия, чтобы поразить каждый танк РФ в случае полномасштабной войны. Об этом 3 февраля в интервью "Европейской правде" сказал министр иностранных дел Польши (2007–2014 годы), евродепутат Радослав Сикорский.

Политик отметил, что поскольку Украина не является официальным членом НАТО, то ждать западных военных не имеет смысла. Однако помощь от партнеров все равно будет, потому что Украина – это дружеская демократия.

"Ваше право на самозащиту гарантировано и Хартией ООН, и принципами ОБСЕ. Кстати, во время Хельсинкского процесса (создание очертаний ОБСЕ) именно Москва как столица СССР требовала гарантий незыблемости границ, а теперь именно этот принцип нарушает. В конце концов, у вас есть Будапештский меморандум", – добавил он.

По словам Сикорского, это означает, что у Запада есть не только право, но и моральная обязанность помочь Украине защититься.

"То, что вы уже сейчас получаете от Запада – это не ничего. Противотанковое оружие – это реальная помощь! Наша делегация евродепутатов встречалась в Киеве с вашим министром обороны, и он нас заверил, что у вас уже есть противотанковое оружие в количестве, достаточном, чтобы поразить каждый российский танк. И если российское вторжение начнется, то поверьте, что достаточно будет уничтожить 300 российских танков – и вторжение завершится, они повернут назад", – отметил евродепутат.

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