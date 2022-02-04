Клубный чемпионат мира по футболу обслужит робот-арбитр 1 4.02.2022, 19:07

иллюстрационное фото

ФИФА тестирует новую технологию.

Заменить всех арбитров людей на роботов. Такое решение похоже приняли в ФИФА и уже тестируют новую технологию, фиксирующую движения игроков, положение мяча и нарушения правил. Уже совсем скоро ее опробуют во время официального матча. Дебют должен состояться на клубном чемпионате мира в Абу-Даби.

Система отслеживания конечностей футболистов может принимать автоматические решения об офсайде за полсекунды благодаря специальным камерам, которые прикреплены в разных частях крыши стадиона. Для создания анимированного скелета игроков будут использоваться 12 камер – с их помощью можно будет выстроить проекции из 29 точек.

После этого информация будет мгновенно направлена арбитрам системы ВАР, которые в свою очередь смогут передать ее главному арбитру матча.

Впервые технологию используют в полуфинальном поединке КЧМ с участием лондонского Челси. Кроме того, ее планируют протестировать в матче за третье место и финале этого турнира. В случае успешных испытаний "робота-арбитра" будут использовать в матчах Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Мы твердо верим, что доступ к этому новому источнику данных может положительно повлиять на игру за счет оптимизации процессов принятия решений и повышения объективности.

Однако мы находимся только в начале этого пути развития, и возможные варианты использования системы необходимо тщательно протестировать, чтобы оценить ее возможности с целью возможной реализации", – заявил в интервью Daily Mail директор ФИФА по футбольным технологиям и инновациям Йоханнес Хольцмюллер.

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