Белорусы смогут отдыхать в Доминикане без виз 4.02.2022, 19:13

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Cейчас получить визу в Доминикану стоит 120 долларов.

Между Беларусью и Доминиканской Республикой подготовлен проект о взаимной отмене виз, сообщает пресс-служба Республиканского союза туристических организаций.

По словам посла Доминиканской Республики в России Ханса Данненберга (в Беларуси нет диппредставительства этой страны), в данный момент соглашение находится на стадии правительственных согласований. Процесс займет некоторое время, однако доминиканская сторона не против открытия виз в визовых центрах в Беларуси. Пока — на платной основе. По информации Союза туристических организаций, такое решение могут принять уже в ближайшее время. Оно должно будет сократить время на получение визы и сделать услугу более дешевой: сейчас получить визу в Доминикану стоит 120 долларов.

Всего, по данным Союза туристических организаций, в 2020 году Доминиканскую республику посетило 1386 белорусов, в 2021 — уже 1590.

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