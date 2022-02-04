Лукашенко приснился штурм Дворца Независимости

Лукашенко приснился штурм Дворца Независимости29
- 4.02.2022, 19:27
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Диктатор озвучил свои страхи.
Александр Лукашенко придумал историю, которой в реальности не существовало. Диктатор заявил, что протестующие в 2020 году штурмовали Дворец Независимости.
– Они и планировали нападение на резиденцию. Я исходил из того, что возможно. Если они пошли уже на штурм Дворца Независимости – это большой риск. И они знали, что это – черта, – цитирует Лукашенко БелТА.
Напомним, 23 августа в Минске проходил мирный марш, который остановился в сотнях метрах от Дворца Независимости. После того, как участники марша разошлись, диктатор прилетел на вертолете и начал бегать у резиденции с автоматом без рожка.