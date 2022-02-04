Китай потратил на Олимпиаду почти $40 миллиардов 4.02.2022, 19:35

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Расходы Пекина на организацию зимних Игр в десять раз выше официальной цифры.

Пекин потратил на организацию Олимпиады значительно больше официальной суммы. Как известно, власти Китая заявляют бюджет Игр составил 3,9 миллиардов долларов из которых 880 миллионов покроет МОК.

Однако издание Business Insider утверждает - реальные цифры в десять раз больше. Так к соревнованиям была открыта сверхскоростная железная дорога.

Поезд Fuxing, двигается со скоростью 350 км в час и имеет 5G призван доставить некоторых спортсменов из олимпийской деревни на соревнования за 50 минут вместо трех часов. Этот проект обошелся в 9,2 миллиардов долларов.

На сам поселок для олимпийцев из 91 страны ушло еще 3,16 млрд дол. Кроме того, самый большой в Азии конькобежный стадион на 12 тысяч мест обошелся в 175 миллионов и это без учета расходов на "земельные вопросы".

Около 442,9 миллионов стоили площадки для бобслея, скелетона, санного спорта и горных лыж в Яньцине, еще 773,5 миллионов – линия метро в Пекине, построенная специально для зимних Игр.

Отметим, до сих пор самыми дорогими в истории остаются зимние Игры 2014 года. На Олимпиаду в Сочи Россия потратила 59,1 миллиард долларов.

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