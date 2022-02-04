The Insider: «Украинский дрон-разведчик», сбитый в Беларуси, оказался российским 3 4.02.2022, 19:40

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Будет ли МИД Беларуси вызывать посла России?

Сбитый в Беларуси беспилотник оказался российским, а не украинским. Об этом сообщает The Insider в пятницу, 4 февраля.

Белорусские военные утверждают, якобы сбили беспилотник Spectator M1 украинского производства, а не российский Орлан-10.

«Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на Орлан; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у Орлана», - поясняет Insider.

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