The Insider: «Украинский дрон-разведчик», сбитый в Беларуси, оказался российским

The Insider: «Украинский дрон-разведчик», сбитый в Беларуси, оказался российским3
- 4.02.2022, 19:40
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Будет ли МИД Беларуси вызывать посла России?
Сбитый в Беларуси беспилотник оказался российским, а не украинским. Об этом сообщает The Insider в пятницу, 4 февраля.
Белорусские военные утверждают, якобы сбили беспилотник Spectator M1 украинского производства, а не российский Орлан-10.
«Но формой головной части продемонстрированный белорусской стороной дрон похож именно на Орлан; кроме того, крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у Орлана», - поясняет Insider.