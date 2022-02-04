Почему белорусы хотят «как в Украине» 1 4.02.2022, 19:48

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О разнице между рыночной и командно-административной экономикой.

Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2021 года составила 17 453 гривен или около 638 долларов США (по среднему курсу доллара в украинских банках по состоянию на 25 декабря).

В Беларуси средняя зарплата за декабрь составила 1675 рублей или 662 доллара по среднему декабрьскому курсу.

Что еще обращает внимание в новостях из Украины: больше всего здесь за год выросли зарплаты в сфере сельского хозяйства — на 48%.

«Филин» изучил причины украинского успеха и провел параллели с белорусскими реалиями.

Как отмечают украинские экономические издания, в стране четвертый год подряд фиксируется рекордный экспорт сельскохозяйственной продукции. Так, по итогам 2021-го наша южная соседка экспортировала продовольствия на сумму $27,9 млрд, что почти на 25% превысило рекордный показатель 2020-го в $22,4 млрд.

Главными позициями украинского аграрного экспорта стали подсолнечное масло, заметно выросшее в цене во всем мире, и зерно. Новый рост мировых цен на продовольствие, наметившийся в январе, обещает Украине новые рекорды. Не исключено, что свою долю в будущий успех внесут белорусы: по данным портала EastFruit, после введения эмбарго на поставки продовольствия из ЕС Беларусь резко увеличила импорт яблок из Украины.

Пока в Беларуси строят планы по освоению китайского и африканского рынка, украинские аграрии там уже демонстрируют успехи. Согласно оценкам украинского Института аграрной экономики, решающим для роста экспорта стало увеличение объемов поставок в страны Азии, Евросоюза и Африки, которое в 2021-м достигло наибольшего значения за период независимости Украины. Рост поставок продукции в Африку составил 28%, в Азию — 26%.

К слову, сельскохозяйственные предприятия генерируют около 40% валютной выручки Украины.

Вслед за взлетом экспорта растут и зарплаты украинских аграриев. И это происходит последние несколько лет, постепенно разрушая миф о маленьких зарплатах в отрасли. Вот, к примеру, цифры от кадрового агентства «Агроджоб»: в 2021 году украинские агрономы, главные ветеринары и аналитики претендовали на зарплаты до 30 тысяч гривен (в конце декабря курс доллара составил 27,35 гривен), зоотехники и трактористы — до 20 тысяч гривен, операторы машинного доения — до 15 тысяч гривен, а зарплата менеджеров составляла более 50 тысяч гривен в зависимости от квалификации и специализации.

А что же Беларусь?

По итогам прошлого года белорусские власти также заявили о рекорде: страна экспортировала сельскохозяйственной продукции на 6,5 млрд долларов. Что правда, наш экспорт в основном завязан на один рынок — российский. Для сравнения: Украина только в страны ЕС и Великобританию поставила продовольствия на $7,5 млрд.

При этом резкого роста зарплат у работников аграрной отрасли Беларуси не замечается. Как не отмечалось и раньше. Не считая немногочисленных успешных предприятий вроде гродненских «Вертелишек» или несвижского «Снова», зарплаты в белорусских хозяйствах — традиционно одни из самых низких в стране.

— Как бы я ни крутился, сколько бы ни пахал, но выше своего оклада я не получу. Хоть бы у нас урожай в 120 центнеров с гектара случился. Более того, зарплаты не зависят от успехов экспорта, они зависят от того, какую директиву из района спустят. А в последнее время там, в районе, все как-то стараются урезать, а не добавить, — рассказал нам на условиях анонимности работник одного из не самых бедных сельскохозяйственных предприятий.

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