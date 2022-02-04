Белорус украл для подруги собаку, чтобы помириться с ней 1 4.02.2022, 20:01

2,112

иллюстрационное фото

Но та подарок не оценила.

Женщина выгуливала французского бульдога и решила зайти в магазин. Собаку она оставила на улице, а вернувшись, не нашла ее. И обратилась в милицию с заявлением, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

О потере собаки в милицию заявила хозяйка. Вечером она выгуливала собаку и решила зайти в магазин. Своего питомца оставила на улице, привязав к перилам. Вернувшись, женщина не нашла животное.

Милиционеры выяснили, что кражу совершил 42-летний минчанин. Он признался, что решил похитить собаку и подарить знакомой, с которой недавно расстался. Однако та не оценила подарок и отказалась от него. Мужчина тогда отдал бульдога в питомник. Теперь его вернули хозяйке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».