Путин «уснул» во время прохода сборной Украины на Олимпиаде 21 4.02.2022, 20:24

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Внезапный сон президента РФ вызвал смех пользователей сети.

Президент России Владимир Путин уснул при выходе сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. На кадрах видно, как лидер РФ, сидя на трибунах закрыл глаза, но очнулся, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Соответствующие кадры были зафиксированы во время прямой трансляции события на канале NBC. Российский лидер смотрел открытие Олимпиады из своей ложи.

Соответствующее видео вызвало смех пользователей сети. В комментариях появилось множество шуток на этот счет.

“The big question - will Putin invade Ukraine during the Olympics?” as Ukraine athletes walk out and Putin (wakes up) and watches. 🧐🙄 pic.twitter.com/GthdUQUiGO — Julie Stewart-Binks (@JSB_TV) February 4, 2022

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