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Путин «уснул» во время прохода сборной Украины на Олимпиаде

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  • 4.02.2022, 20:24
  • 11,604
Путин «уснул» во время прохода сборной Украины на Олимпиаде

Внезапный сон президента РФ вызвал смех пользователей сети.

Президент России Владимир Путин уснул при выходе сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. На кадрах видно, как лидер РФ, сидя на трибунах закрыл глаза, но очнулся, когда комментатор начал говорить в микрофон.

Соответствующие кадры были зафиксированы во время прямой трансляции события на канале NBC. Российский лидер смотрел открытие Олимпиады из своей ложи.

Соответствующее видео вызвало смех пользователей сети. В комментариях появилось множество шуток на этот счет.

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