Белоруска принесла на работу больничный, за который ей потом дали штраф 30 базовых 2 4.02.2022, 20:38

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Как так получилось?

Три месяца назад сотрудница оршанского предприятия гражданка М. в своем больничном подчистила даты и вписала новые, чтобы иметь оправдание за свое отсутствие на рабочем месте. Может, она и не хотела лишних денег, но своим поступком она покусилась на неположенное пособие по временной нетрудоспособности, пишет «Онлайнер».

В суде Оршанского района и города Орши М. признала, что предоставила заведомо подложный документ нанимателю и чистосердечно раскаялась в совершенном преступлении (а это, кстати, часть 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь — она предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет).

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, гражданку М. признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в 30 базовых величин — это 960 рублей. Приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован.

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