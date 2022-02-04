Кристина Тимановская поддержала санкции в отношении лукашистов 4.02.2022, 20:52

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Кристина Тимановская

США ввели визовые ограничения для ряда белорусских чиновников.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, досрочно покинувшая прошлогодние Олимпийские игры в Токио из-за давления со стороны официального Минска, заявила в пятницу, что она упорно боролась за то, чтобы Соединенные Штаты наказали виновных в ее досрочном отъезде с Олимпиады. Тимановская надеется, что международные спортивные организации также примут соответствующие меры и присоединятся к США.

Соединенные Штаты ввели в четверг визовые ограничения для нескольких граждан Беларуси, сославшись на дело Кристины Тимановской и репрессии против белорусских спортсменов в целом.

«Они лишили меня права участвовать в Олимпийских играх, и я считаю, что против них должны быть введены санкции, — сказала Тимановская в интервью агентству «Рейтер». - Я также хотела бы, чтобы Международный олимпийский комитет и международная федерация [Международная Ассоциация Легкоатлетических Федераций] отреагировали на это дело и приняли решения в отношении людей, участвовавших в попытке выдворения меня из Токио».

Тимановская отказалась вылететь домой из Токио в прошлом году, когда ее отстранили от участия в Играх против ее воли после того, как она публично пожаловалась на тренеров сборной.

Спортсменка была вынуждена бежать в Польшу, заявив, что обеспокоена своей безопасностью в случае возвращения в Беларусь.

«Мы солидарны с госпожой Тимановской и всеми остальными, кто столкнулся с попытками режима заставить замолчать критиков», – заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен, объявляя об визовых ограничениях.

Ограничения касаются людей, принимавших «участие в серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов». В заявлении Государственного департамента не уточняется, на кого нацелены новые визовые ограничения.

В четверг Блинкен призвал Минск «немедленно освободить всех политических заключенных (и) вступить в искренний диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом».

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