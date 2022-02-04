Экс-гандболист о скидке на продукты: Это просто насмешка над людьми – продукты подорожали в два раза 1 4.02.2022, 21:06

Это все равно, что дать рыбе ржавый крючок без червяка.

Экс-гандболист прокомментировал «Трибуне» 10-процентную скидку на ряд социально значимых товаров товаров, введенную из-за роста цен на протяжении 2021 года. На подобную скидку, действующую в крупных торговых сетях, могут рассчитывать одинокие пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и другие социально уязвимые слои населения.

– Сейчас ввели социальные скидки на почти 30 товаров. Уже пользовались ими?

– Пока нет и, честно говоря, впервые о таком слышу. А что думаю? Да это просто насмешка над людьми – 10 процентов каких-то. Это все равно, что дать рыбе ржавый крючок без червяка. Продукты подорожали в два раза, и такая скидка вообще ничего не значит. Плюс не во всех магазинах она. Знаю, что в некоторых торговых сетях обычные скидки бывают даже больше, чем предоставляет государство своей социальной программой.

– И это многим не нравится.

– И правильно делают люди, что возмущаются. Я никак не могу понять, почему наших спортсменов за границей уважают, любят, дают им хорошие деньги, а на Родине их какие-то чиновники грабят.

– После того, как узнали о социальных скидках, будете искать товары, на которые они распространяются?

– Как получится. Если искать только такие товары, покупать исключительно их, то можно чокнуться. У меня вообще сейчас больная спина, так дойти до магазина – еще та проблема. Не говоря уже о поисках товаров по скидкам.

– А как тогда помочь пенсионерам в Беларуси?

– Повысить денежные выплаты. Я отдал столько для страны, Родины, а сейчас – поломанный, перекрученный, выброшенный на обочину и никому ненужный. Повторюсь: поднимайте пенсии, помогайте людям деньгами, а не этими скидками, копейками. Если будут деньги, то можно купить что-то другое, а не какие-то кости или суповые наборы, – сказал экс-гандболист.

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