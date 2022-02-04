В Беларуси продают единственный на всю страну раритетный Mercedes-Benz
- 4.02.2022, 21:11
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Автомобиль был выпущен в 1965 году.
Как говорится в объявлении на av.by, это единственный экземпляр в Беларуси. В машине все сделано, уверяет продавец и доведено почти до идеала.
Данный «Mercedes-Benz 200D W110», Second Series выпустили в 1965 году. Его производство началось в 1961, а закончилось в 1968 годах. В Беларусь авто пришло из Франции своим ходом в октябре прошлого года.
Двигатель прост и надежен, салон из кожи – в идеальном состоянии. Все детали – оригинал. Заменены вентиляторы салонной печки и охлаждения двигателя, регулятор оборотов. Поставлен датчик температуры движка, установлен главный тормозной цилиндр и многие другие комплектующие.
Машина отполирована, добавляется в объявлении. Цена эксклюзива с учетом растаможки – 39 900 долларов.