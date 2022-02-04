Великобритания и Германия согласовали позицию по сдерживанию РФ 1 4.02.2022, 21:24

Премьер-министр Великобритании и канцлер ФРГ провели телефонные переговоры.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц согласовали позицию по сдерживании России от полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает канцелярия британского премьера в пятницу, 4 февраля.

«Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники посылали России четкое и последовательное сообщение, в том числе о последствиях российского вторжения на Украину. Они условились продолжать совместную работу над всеобъемлющим пакетом санкций вместе с другими международными партнерами. Премьер-министр подчеркнул, что это должны быть санкции, которые могут незамедлительно вступить в силу в случае дальнейшего российского вторжения в Украину», - сказано в заявлении по итогам телефонных переговоров политиков.

«Лидеры сошлись во взглядах по поводу важности диалога с Россией. Они приняли решение использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности», - добавили у Джонсона.

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