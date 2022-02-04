Александр Невзоров: Лукашенко уничтожил все мухоморы в Беларуси 4.02.2022, 21:37

Александр Невзоров

Только под мухоморами можно было нести такой бред.

Российский публицист Александр Невзоров в эфире «Эха Москвы» прокомментировал поток сознания Лукашенко.

– У нас есть еще Лукашенко, который, судя по репликам на большом белорусском заседании, все-таки уничтожил все мухоморы в Беларуси, потому что только под мухоморами можно было пообещать, во-первых, не поглощать Россию, во-вторых, можно было звать всех политических противников своего режима вернуться в Беларусь посидеть в концлагере, принять пытки, пока есть места в концлагерях. Торопитесь, а то понабегут, займут все камеры и все пыточные станки, будете еще локти кусать.

Но пока не понабежали. И конечно, потрясающую точку в истории Лукашенко поставил польский судья Дариуш Любовский, запомните это волшебное сочетание: Дариуш Любовский. Это судья окружного суда Варшавы, который отказал в запросе Беларуси в выдаче организатора Nexta Степана Путило. Он сказал: «Даже и думать нечего. Нельзя выдавать человека только потому, что этого требует спятивший диктатор», – прокомментировал Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».