Twitter начал тестирование функции «Статья» 4.02.2022, 21:48

Twitter может ввести функцию, позволяющую публиковать длинные посты.

Компания Twitter начала тестирование новой функции микроблога. Она позволит перешагнуть лимит символов.

Об этом пишет Engadget.

Несколько лет назад Twitter увеличил лимит символов со 140 до 280, чтобы дать пользователям больше свободы. Впрочем, даже этого иногда не всегда достаточно.

Чтобы решить эту проблему, пользователи микроблога начали использовать "tweetstorm", для обозначения серии взаимосвязанных публикаций. Некоторые же просто публикуют изображения длинных заявлений.

В этот раз компания решила поработать над новой функцией, чтобы удовлетворить потребности тех, кто хочет делиться своими мыслями в одной длинной статье. Функция "Статьи в Твиттер" пока остается загадкой. Неясно, станет ли она доступной для всех пользователей микроблога, или же будет эксклюзивной для подписчиков Twitter Blue.

Также не все были рады такому нововведению от компании. Некоторые считают, что это может снизить активность, поскольку цепочка публикаций часто вызывает множественные фидбеки от других пользователей.

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