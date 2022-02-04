На Эвересте за четверть века растаял 2000-летний ледник 4 4.02.2022, 22:05

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фото: wikipedia

Лед таял в 80 раз быстрее, чем нарастал.

На самой высокой горе мира Эверест из-за изменения климата растаял ее самый высокий ледник Хумбу. Лед, который формировался на леднике около двух тысяч лет, растаял примерно за 25 лет - в 80 раз быстрее, чем нарастал.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовании в журнале NPJ Climate and Atmospheric Science.

В 2019 году группа исследователей посетила ледник и собрала образцы из его ядра. Они установили две самые высокие в мире метеостанции, чтобы понять, влияет ли глобальное потепление на наиболее отдаленные ледники.

Исследователи заявили, результаты подтвердили, что изменение климата по вине человека не только достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследование показало, что как только ледник обнажился, он потерял около 55 метров за четверть века. Он превратился из снежного покрова в преимущественно лед. Это превращение означает, что ледник больше не может отражать солнечное излучение, что ускоряет его таяние.

Это ускорение может привести к ухудшению климатических последствий, в частности, к частым лавинам и высыханию источников воды, от которых зависит жизнь 1,6 млрд человек, проживающих у горных хребтов. Ускоренное таяние также усложнит проведение экспедиций на Эвересте.

Напомним, Гренландия и Антарктика тают в шесть раз быстрее, чем в 1990 годах из-за глобального потепления.

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