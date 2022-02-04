Закат эпохи лукашизма 4.02.2022, 22:16

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Минск стал городом-героем именно за свое бесстрашное и неутомимое подполье.

Страна действительно сейчас проходит драматический период реакции и террора.

У всего есть цена, и нам придется до победы эту цену платить: за бесчеловечность насиловиков, предавших свой народ; за нерешительность в забастовках и вообще за годы, в течение которых мы позволяли закрепиться диктатуре с потенциалом полноценного фашизма, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Сейчас мы платим унижением и бесправием, ростом налогов и падением зарплат – и платит каждый, включая тех, кто "вне политики", а также тех, то по тупости или по трусости согласился фашистам служить.

Только всё перечисленное – повод удвоить и разнообразить наши усилия, а не унывать.

Наша страна прошла несколько лет оккупации бесчеловечным гитлеровским режимом, но на протяжении каждого из них находила способ наносить ему урон и в итоге победить.

Минск, напомним, стал городом-героем именно за свое бесстрашное и неутомимое подполье.

Как бы то ни было, мы видим закат эпохи лукашизма. Вместе с ним уйдут отвратительные проявления — постсовок, построенный на лжи, страхе, коррупции и контрабанде.

Конец близок!

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