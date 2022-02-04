Перезимовали!

На днях в Беларуси ожидается до +7.

Белгидромет говорит, что с Атлантики снова летит нам подарочек — сначала будет холодно, а потом кое-кому может стать жарко. Вообще-то, в этом сезоне мы уже раза четыре «перезимовывали», это стало напоминать «Свадьбу в Малиновке». Так что не убирайте тулупы слишком далеко, в любой момент может понадобиться их выхватить и переобуться, пишет «Онлайнер».

Вся эта зима была посвящена попыткам сначала накопить, а потом сберечь снег. В результате сейчас на северо-востоке узурпировали почти все, там покров до 41 сантиметра. А в противоположном углу страны слой в лучшем случае с палец. И все это богатство снова под угрозой.

Выходные будут уже относительно теплыми и с некоторыми изысками. Предстоящей ночью ожидается нешуточный разброс температур — от 2 тепла на западе до 17 мороза на востоке. Днем — от 5 тепла до 6 мороза. Лишь бы выдержали температурные швы. Как мы помним, такая разность потенциалов может дать хороший разряд. В субботу (особенно на западе) ждем ветер — пока синоптики прогнозируют до 18 метров в секунду. Осадки — как мы любим: не то снег, не то дождь.

В последующие пару дней разброс несколько сгладится: от +4 на Брестчине до −3 на Витебщине. Продолжатся невразумительные, но протяжные осадки.

Очередной кульбит ждем во вторник. Какую-то реплику готовит циклон Куина, который к тому времени расположится над Балтийским морем. Похоже, у него в запасе, помимо снегодождя, есть куча теплого воздуха. Ночами все еще возможны пляски вокруг нуля, а днем — от 0 до 7 градусов.

Помните, что чередование минусов с плюсами может привести к гололедице и туманам. Эти явления актуальны на ближайшие дней пять.

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