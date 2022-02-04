Белорусы, сколько будем терпеть? 4.02.2022, 23:04

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Режим залез в наши карманы.

Народ Беларуси, сколько мы будем терпеть этот бешеный рост цен?, — задаётся вопросом подписчик телеграм-канала «Баста!»

«Средний ценник на поход в магазин вырос где-то на 20%. Если раньше в магазине можно было закупиться в среднем на 30р. в день, то сейчас нужно 40-50р. закладывать.

▪️За коммуналку нужно отдать 130р. Т.е. уже в месяц минимум нужно зарабатывать 50р.*30д+130р. = 1630р.

▪️А еще ведь нужно оплачивать: мобильную связь - 20р, интернет - 30р., ребенка одеть ~100р., за садик - 80р., за авто - 150р., на хоз.средства - 50р. Выходит: 800$ в месяц!

Вы уже ощутили, как режим залез в ваши карманы?».

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