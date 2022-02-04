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Политзаключенный Денис Марусевич стал чемпионом колонии по боксу

  • 4.02.2022, 23:11
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Политзаключенный Денис Марусевич стал чемпионом колонии по боксу
Денис Марусевич
фото: “Вясна”

После победы он прислал родителям грамоту.

Политзаключенный Денис Марусевич стал чемпионом бобруйской колонии по боксу. Об этом его мать Людмила Марусевич рассказала в интервью «Радыё Рацыя».

«Ему разрешили ходить на секцию бокса и принять участие в чемпионате колонии. И вот Денис прошел четыре круга, и 16 января состоялся финал, и Денис занял первое место и стал чемпионом колонии», — говорит женщина.

После победы Денис прислал родителям грамоту, на обратной стороне которой написал отцу поздравление с днем рождения.

25-летний Денис Марусевич — брестский политзаключенный. Он осужден на четыре года за участие в протестах в августе 2020 года.

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