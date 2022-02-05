Bloomberg сообщил о начале вторжения России в Украину 3 5.02.2022, 8:03

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Что произошло?

Американское информационное агентство Bloomberg ошибочно опубликовало новость о том, что Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.

Об этом сообщает New York Post.

Информацию про ошибку Bloomberg сообщила аналитик и специалист по российской политике Ольга Лаутман. По ее словам, новость была доступна полчаса. При попытке прочитать подробности сайт выдавал ошибку.

«Я зашла на сайт и увидела экстренные новости, но знала, что это неправда, потому что я имею дело с Украиной и узнаю об этом одной из первых. Это странно и довольно большая ошибка, учитывая, что это потенциально крупномасштабное вторжение, и все на взводе», — заявила Лаутман.

This “Russia invades Ukraine” headline was finally taken down after sitting on Bloomberg’s site for over 30 min. How did this happen? pic.twitter.com/2mEtmKGSDl — Olga Lautman (@OlgaNYC1211) February 4, 2022

В Bloomberg отметили, что заготовили разные драфты новостей на разные случаи, и данная новость была опубликована ошибочно.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, по стоянию на конец января речь идет об около 130 тысяч российских военных.

Заместительница госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Президент США Джо Байден ранее говорил, что Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

Санкции могут коснуться российских банков, компаний и экспорта в РФ. Байден также не исключил введение персональных санкций против Владимира Путина.

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