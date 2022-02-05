Мнение: Лукашенко отправят куда-нибудь лечиться, как Назарбаева, а потом не найдут на месте 4 5.02.2022, 8:11

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Нет узурпатора - нет проблем.

Точки опоры Лукашенко так и не находит. Китай проигнорировал диктатора, Запад пока таинственно молчит и отвечать не хочет, пишет телеграм-канал Сynic.

В системе есть опасения, что после окончания референдума "главную голову" могут срубить за ненадобностью. Отправят куда-нибудь лечиться, как Назарбаева, а потом не найдут на месте... Все, что Лукашенко обозначил в качестве безопасности для собственного трона, противоречит интересам первичных заказчиков реформы Конституции. "Нет Лукашенко - нет проблем".

А Лукашенко сам пригласил недовольных заказчиков к себе в страну, позволил им ввезти технику, чтобы "контролировать улицу". Выход для режима остался только в нахождении компромисса с Западом. Сигналов о компромиссе пока маловато - "соседи" начинают жать по полной с калием. Причем соседи, которые стратегически сотрудничают со Штатами, подтверждая жесткую позицию американской администрации, которая вчера еще и тайные санкции ввела. Они не имеют существенного влияния, но являются фактором дипломатического сигнального выстрела.

Остался только подкоп под себя. Один на льдине, не считая собаки.

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