Мнение: Лукашенко отправят куда-нибудь лечиться, как Назарбаева, а потом не найдут на месте

Мнение: Лукашенко отправят куда-нибудь лечиться, как Назарбаева, а потом не найдут на месте4
- 5.02.2022, 8:11
- 10,810
Нет узурпатора - нет проблем.
Точки опоры Лукашенко так и не находит. Китай проигнорировал диктатора, Запад пока таинственно молчит и отвечать не хочет, пишет телеграм-канал Сynic.
В системе есть опасения, что после окончания референдума "главную голову" могут срубить за ненадобностью. Отправят куда-нибудь лечиться, как Назарбаева, а потом не найдут на месте... Все, что Лукашенко обозначил в качестве безопасности для собственного трона, противоречит интересам первичных заказчиков реформы Конституции. "Нет Лукашенко - нет проблем".
А Лукашенко сам пригласил недовольных заказчиков к себе в страну, позволил им ввезти технику, чтобы "контролировать улицу". Выход для режима остался только в нахождении компромисса с Западом. Сигналов о компромиссе пока маловато - "соседи" начинают жать по полной с калием. Причем соседи, которые стратегически сотрудничают со Штатами, подтверждая жесткую позицию американской администрации, которая вчера еще и тайные санкции ввела. Они не имеют существенного влияния, но являются фактором дипломатического сигнального выстрела.
Остался только подкоп под себя. Один на льдине, не считая собаки.