«Бывали клиенты, которые хотели сесть с огромной грязной овчаркой» 1 5.02.2022, 8:55

2,948

Почему белорусские таксисты не хотят возить детей и собак и что говорит закон?

Еще лет 5 назад такой вопрос звучал бы странно, ведь такси часто пользовались именно те, кто выпил, а также мамы с детьми, люди с большими сумками и остальные, кому по каким-то причинам неудобно пользоваться автобусом, метро и т.п. Сейчас много случаев, когда водители некоторых сервисов могут отказать пассажиру в поездке по любой причине, самая странная из которых, когда в поездке отказывают родителям с ребенком, потому что в машине нет детского кресла, пишет abw.by.

А есть ли проблема?

Недавно мне пришлось вызвать машину одного небезызвестного сервиса, и водитель, приехав на заказ на авто без оклейки, сказал, что если бы ехать было далеко и я не предупредила бы заранее его о том, что со мной будет ребенок, он запросто отправил бы нас на автобус.

"Я не такси, а аренда авто с водителем, и если меня остановит ГАИ, я заплачу штраф, – сказал он. – Так делают многие, поэтому вы либо предупреждайте, что вы с ребенком, чтобы заказ могли подобрать те, кто точно вас повезет, либо выбирайте детский тариф".

В результате беглого опроса по знакомым выяснилось, что многие родители, которые часто ездят на такси, хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда таксист на месте отказывался везти ребенка. Например, одна знакомая дважды вызывала машину, потому что первый водитель категорически отказался везти их на тренировку без детского кресла. Другая не смогла уехать вечером из гостей, так как вызвать машину оказалось очень сложно, а когда та наконец-то приехала, водитель по той же причине не захотел выполнять заказ. Другой автомобиль вызвать не удалось из-за повышенного спроса, и родственнице пришлось везти девушку на своей машине.

Так что проблема для тех родителей, кто часто пользуется такси, действительно актуальная. И самое неприятное в этой ситуации – осознание того факта, что родители вызывают такси не из личной прихоти, а по необходимости. А если такое происходит, когда человек торопится на поезд или к врачу? Люди не часто предают историю огласке, в техподдержку об инциденте не пишут, а просто после эмоционального разговора с водителем вызывают другую машину или ищут иные способы добраться до нужного места.

Кто работает в службах

Еще в 2018 году официальный статус тех, кто возит пассажиров, принимая заказы через приложения, казалось бы, был определен окончательно – эти водители считаются водителями такси и управляют автомобилями-такси. Но название "аренда авто с водителем" почему-то не исчезло из обихода и в 2022 году. Как говорят работники некоторых таксопарков, среди контролирующих органов до сих пор возникают разногласия, кем считать водителей, которых пользователи вызывают через онлайн-сервисы. К тому же у некоторых водителей могут быть нарушения, к которым они не хотят привлекать внимание, поэтому человек предпочтет отказаться от поездки с ребенком, хотя для некоторых пассажиров в зависимости от ситуации может быть сделано исключение.

"Часто отказываются от поездки водители на неоклеенных машинах, потому что опасаются инспекторов: мол, я ничего ему не докажу. Если такого водителя остановит сотрудник ГАИ, тому придется объяснять, почему он везет ребенка без детского кресла. Если человек скажет, что он водитель такси, инспектор может запросить проверку данных, к водителю будет много ненужных вопросов. Если же он будет утверждать, что он не такси, то гарантированно получит штраф за нарушение правил перевозки пассажиров, который окажется выше стоимости поездки. То есть при любом раскладе водитель будет иметь проблемы, поэтому он не хочет рисковать", – отмечают водители.

Хотя, по словам одного из водителей, отказаться везти могут даже водители с оклейкой.

"Я когда-то сам возил года полтора детский тариф, теперь особо желания нет. Конечно, если вижу маму с ребенком, отказывать не буду, потому что понимаю, что машин с детским креслом мало. Но детишки такие попадаются! Некоторые начинают стучать грязными ногами по всему салону, матери начинают их чем-то кормить, так что бывало, что после заказа приходилось сразу ехать в химчистку. А в техподдержку пишешь, так они отвечают, что впредь будут контролировать этого пассажира и если такое повторится, ограничат ему доступ к сервису. Но мне все равно свои деньги тратить радости мало, тем более что тарифы у нас становятся все ниже. Да и выйди, кресло это поставь, пристегни ребенка, а если еще коляска, так от нее потом тоже весь багажник в грязи.

При этом жалобы в техподдержку от матерей, которым водитель отказал, никаких негативных последствий не имеют. Там опять же ответят, что "будут следить за водителем", но каких-то санкций, как правило, не применяют. Максимум – могут не направлять этого водителя к этому пользователю".

Считают ли водители такси детей проблемой и каких пассажиров везти не хотят

Что думают водители такси о пассажирах с детьми, пустят ли в такси собаку, сильно пьяного или больного человека?

"Если надо ехать с собакой или отвезти какой-то крупный груз, то лучше вызвать специальный автомобиль, – считает один из владельцев таксопарка. – Что касается детей, конфликты на этой почве у нас случаются часто, примерно раз в неделю. Наши водители могут отказаться везти ребенка, потому что дети иногда пачкают салон так, что его потом не отмыть. Например, недавний случай – ребенок в салоне ел шоколадку и испачкал светлое велюровое сиденье. С учетом затрат на химчистку эта поездка экономически была нецелесообразной".

По мнению мужчины, люди не хотят вызывать автомобили с детским креслом или зоотакси из-за их стоимости:

"Детский тариф незначительно дороже, но вы будете уверены, что приедет водитель, который точно довезет вас и вашего ребенка куда вам нужно. Человек будет готов к поездке с ребенком, вы знаете, что за рулем будет тот, кто прошел минимальный инструктаж. Он не будет предъявлять претензии, если ребенка укачает, или он минимально что-то испачкает".

В другом парке, который также сотрудничает с онлайн-сервисом, наоборот, проблемы в перевозке детей не видят и конфликтов с пассажирами на этой почве у них нет.

- По нашему законодательству водитель такси может перевозить детей без удерживающего устройства, - отмечает его представитель. - Но я лично считаю, что это неправильно, и думаю, что для безопасности пассажиров его использование обязательно. У нас все водители перевозят детей в удерживающих устройствах - в каждой машине обязательно есть либо детское кресло, либо бустер.

В таксопарке пояснили, что все их водители являются водителями такси, и соблюдают все требования закона, которые должны соблюдать водители такси.

- У нас проблем с перевозкой детей не бывает, а отвечать за кого-то и почему они возникают у других, мы не можем, - сказала представитель парка.

Водитель традиционной службы такси из Гомеля считает, что дети никак не могут быть причиной для отказа от поездки:

"Нормальному таксисту нет разницы, кого везти. Такси для того и существует, но с приходом всех этих сервисов тех, кто так думает, осталось немного. Лично я не стал бы брать только пассажира, который ведет себя неадекватно. А так в своей машине возил даже козу – мужчина вызвал меня, чтобы экстренно отвезти животное к ветеринару".

Гомельчанин начал работать в такси еще в 1990-х и считает, что качество оказания услуги последние годы значительно упало:

"Людей возит кто попало – без опыта, без знания города. Недавний случай: вызвал жене машину, так водитель не сумел подъехать к нашему дому и стал в нескольких дворах от него".

Наша собеседница из Минска придерживается того же мнения: она готова взять любого пассажира, главное, чтобы человек вел себя адекватно. Девушка сотрудничает с одним из интернет-сервисов:

"Если человек пьяный до невменяемости, грязный, хочет втиснуть в такси велосипед – такому я вправе отказать, – говорит она. – Один пытался уехать с гробом, и тут основания для отказа очевидны".

Еще один водитель, который также получает заказы через приложение, детей обычно возит.

"Собак я вожу, потому что сам собачник, – рассказывает он. – А вот с детьми есть проблема. У меня был случай, когда инспектор ГАИ выписал мне штраф за непристегнутый ремень, утверждая, что я не такси, а через 20 минут остановила Транспортная, и ее сотрудники стали доказывать мне обратное. Машина у меня зарегистрирована как такси, техосмотр проходит раз в полгода, страховку я тоже оформляю соответствующую".

Другой водитель традиционной службы против детей ничего не имеет, но животных в машине не повез бы:

"Бывали клиенты, которые хотели сесть с огромной грязной овчаркой. Таким я, конечно, отказывал, пусть заказывают перевозку животных. Если мелкое животное едет в переноске, тут я претензий не имею и по закону даже обязан взять такого пассажира. Детей вожу, это не обсуждается, только хотелось бы, чтобы родители сами конфликты на ровном месте не создавали. А то ставят ребенка грязными ногами на сиденье и еще возмущаются: "Что я такого сделала? Это же ребенок!"

Что говорит закон

Если на заре появления сервисов и были какие-то разногласия, то с 2018 года, когда вступили в силу поправки в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, была поставлена точка: все сервисы, подобные Uber, Яндекс.Такси, Maxim и Bolt, были признаны такси.

В Транспортной инспекции, куда мы обратились с вопросом, безо всяких оговорок ответили, что все водители подобных сервисов являются такси, к ним предъявляются соответствующие требования. В Министерстве по налогам и сборам таких водителей также относят к такси.

Может ли Госавтоинспекция иметь отличное мнение? В теории инспектор на линии может сомневаться, если машина не обозначена внешне, а водитель не может представить какие-то убедительные доказательства, что он выполняет заказ. Если человек работает без нарушений, доказать свою правоту несложно. С другой стороны, а зачем ввязываться в это вообще, если значительного наказания за отказ не последует? Рейтинг водителя снизится, если он возьмет заказ и получит плохую отметку от пассажира, а если поездки не было, то и оценку поставить нельзя.

"Яндекс": рекомендуем не возить детей, если нет удерживающего устройства

В пресс-службе Яндекс Go сообщили, что в приложении в нескольких городах есть функция заказа автомобиля с креслом или бустером (детский тариф или опция в комментарии к заказу в зависимости от города). Она гарантирует, что приедет машина, оснащенная для перевозки детей.

Что касается животных, то их можно перевозить в переноске либо, если планируется везти большую собаку, с намордником и подстилкой, спросив предварительно согласие у водителя.

То есть отказ в перевозке детей без специального устройства – это рекомендуемая позиция самого оператора. Правда, она не вяжется с действующими в стране правилами автомобильных перевозок, где сказано, что возить детей можно даже без детского кресла. Опять же водитель не может возить в машине устройства для всех возрастов – обычно покупается самый дешевый бустер. И тогда родители грудных детей и дошкольников практически не смогут пользоваться сервисом, так как кресло водители возить не будут.

Каковы альтернативы

Выходит, выпивших, если человек адекватен, возит большинство. Мелких собак и кошек, особенно если животное находится в переноске, без проблем перевезут в любой службе. Крупную собаку, как правило, в машину брать не хотят, но, если повезет, можно найти водителя, который согласится. Материал об этом мы уже делали.

В Минске есть службы для перевозки домашних животных. Судя по информации на сайте, перевозка одного питомца в пределах города стоит от 18 рублей, при поездке в обе стороны – скидка. Правда, вызывать машину нужно минимум за час до предполагаемой поездки. В службе есть услуга "Срочный вызов" – ждать машину придется не больше получаса, но обойдется это в полтора раза дороже – 27 рублей. Еще одна служба такси предлагает перевезти животное за 20 рублей.

Что касается детей, то проблемы, как правило, возникают только с онлайн-сервисами, так как традиционные службы в поездке с ребенком не отказывают. Точку зрения водителей мы выслушали: одни боятся ГАИ, другие – грязи, но в целом и сама компания рекомендует не возить детей без кресла, хотя в нашей стране делать это можно. Выходит путаница, в которой необходимо разобраться. Но как сейчас быть пассажирам?

Водители упрекают пассажиров в скупости, мол, хотят проехать дешевле. Но вопрос не только в цене – машину с детским креслом дождаться бывает сложно. Мы попробовали вызвать такси в приложении в минувший четверг около 16 часов – машина без детского кресла должна была приехать за нами через 6 минут, а с креслом пришлось бы ждать больше гарантированных 10 минут, так как был повышенный спрос. Около 2 часов ночи машина без детского кресла прибудет за 3 минуты, с ним – минут через 20, к тому же приложение отметило, что оплату примет только безналичным способом, так как водитель едет издалека.

В традиционных службах такси проблем с перевозкой детей обычно нет, даже если в машине нет детского кресла. Да, в некоторых случаях машину заказать сложнее, ждать придется дольше, поездка может стоить дороже, но тут уж выбор пассажира – уехать без нервотрепки или делать заказ несколько раз в поисках водителя, который изволит вас отвезти. Если же вы обращаетесь к мобильному сервису, стоит хотя бы оставить комментарий в приложении о том, что вы едете с ребенком, чтобы заказ взял тот водитель, который будет согласен его выполнить.

А если поездка запланированная и очень важная, например, вам нужно быть к определенному времени на вокзале или у врача? В ситуациях, когда время дороже денег, можно заранее забронировать машину в специальном детском, или, точнее, семейном, такси. Тогда водитель прибудет в определенное время и без лишних вопросов отвезет вас и вашего ребенка. Стоить поездка будет от 20 до 30 рублей в зависимости от расстояния, но вы точно будете застрахованы от неожиданностей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».