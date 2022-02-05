Путин предлагает поговорить о Крыме? Константин Эггерт, «Немецкая волна»

5.02.2022, 8:58

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Высказывания главы Кремля можно понять по-разному.

"Хотя ли русские войны?" - спрашивалось в старой советской песне. Если верить Владимиру Путину, не хотят. Вроде бы.

Крым как фигура умолчания

На пресс-конференции после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном российский президент обратился к теме Крыма. "В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в частности, военным путем. Не то, что они говорят на публику, это в документах написано, - сказал Путин. - Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичканная оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии - и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже о Донбассе. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-то об этом хоть что-то подумал? Похоже, что нет".

Заявление президента России взорвало соцсети в Украине и России. Немудрено: в международном контексте российское начальство старается, по возможности, не упоминать о Крыме, чтобы не услышать в ответ неприятное слово "аннексия" и не вступать в заведомо проигрышные споры. В компании друга Москвы Орбана Путину было относительно безопасно упомянуть захваченный в 2014 году полуостров. Но возникает вопрос - зачем вообще было о нем говорить?

С одной стороны, это может выглядеть как подготовка российского общественного мнения к широкомасштабному вторжению в Украину. Мол, если не ударим сегодня, то завтра будет поздно, потеряем Крым. Хотя мне это кажется странным - слишком уж гипотетический повод для настоящей войны.

С другой стороны, так мог прорваться наружу скрытый страх потерять полуостров. Можно сколько угодно повторять "Крым наш!", но от этого реальность не изменится. Российским его официально признали Куба, Никарагуа, Сирия, непризнанные Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Назвал Крым российским и Александр Лукашенко - и обещал Путину лично приехать на полуостров. То есть с признанием аннексии негусто.

"Крымская платформа" нервирует Кремль

Сравните с 46 государствами, которые вместе с Украиной стали соучредителями "Крымской платформы". Среди них - все страны "большой семерки", Европейского Союза и НАТО. Проект - детище Владимира Зеленского - призван стать постоянным политическим инструментом давления на Москву. На учредительной конференции "Крымской платформы" была сформулирована главная цель проекта - "мирное прекращение временной оккупации" Российской Федерацией территории Крыма и "восстановление контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом".

Путин назвал создание "Платформы" "провокацией". Любые попытки напомнить об аннексии он воспринимает как покушение на его главное историческое наследие. То, что "Крымская платформа" - личная инициатива Зеленского, выглядит в глазах Путина как такой же вызов лично ему, как и домашний арест по обвинению в государственной измене его кума, главного пророссийского политика Украины Виктора Медведчука. Участившиеся заходы кораблей стран НАТО в крымские воды тоже заметно нервируют Кремль. Достаточно вспомнить прошлогодний гнев Москвы по поводу инцидента с британским эсминцем Defender.

Кремль прощупывает Запад

Возможна и еще одна интерпретация путинских слов. Она связана с предыдущей. Слова Путина звучат как завуалированное предложение Западу начать обсуждать статус Крыма - в форме каких-нибудь очередных "гарантий" - в обмен на так называемую деэскалацию, то есть на отвод российских войск от украинских границ. Это мечта коллективного Кремля - сделать так, чтобы хоть в какой-то форме можно было говорить о том, что озабоченность Москвы безопасностью "русского Крыма" услышана. Достаточно будет, например, государственному секретарю США Энтони Блинкену сказать Сергею Лаврову что-то вроде "Объясните мне, что заставляет вас делать такие заявления по Крыму?", как это можно будет уже назвать любимым мидовским словечком "подвижки" - в позиции Запада по Крыму.

Разумеется, Блинкен этого не скажет, а просто повторит обычную формулу про "незаконную аннексию". Но никто не мешает Кремлю пытаться, тем более, что неофициально некоторые на Западе считают, что Крым потерян для Украины навсегда. Недавние высказывания на эту тему командующего ВМС Германии адмирала Шёнбаха (Kay-Achim Schönbach) - лишнее тому подтверждение. Высокопоставленный военный был вынужден подать в отставку. Но он сказал то, что некоторые политики, особенно в Западной Европе, думают на самом деле.

В условиях медленно и трудно, но все же формирующегося единства США и их европейских союзников перед лицом кремлевских угроз Украине логичный выход для Путина - поддерживать напряженность и при этом искать новые бреши в западной позиции. Вдруг повезет?

Вдобавок нужно тянуть время как минимум до конца февраля. Старший партнер Москвы, председатель КНР Си Цзиньпин явно не хочет никаких международных конфликтов, которые отвлекли бы его от триумфального проведения открывающихся 4 февраля в Пекине зимних Олимпийских игр.

Так что высказывания Путина - подтверждение того, что и "Крымская платформа" Зеленского, и черноморский поход эсминца Defender подействовали на российское руководство. "Крым наш", но…

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

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