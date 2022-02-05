Генерал Бен Ходжес: Россия может начать войну после Олимпиады и изолировать Украину со стороны моря 1 5.02.2022, 9:22

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Аргументы бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе.

Британские и американские спецслужбы независимо друг от друга заявили о том, что Россия может инсценировать атаку со стороны украинцев, чтобы получить предлог для вторжения в страну. Угрозу нападения на Украину нельзя недооценивать, считает бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, Путин захочет свести потери к минимуму и начать с операций вдоль побережья, а наиболее вероятное время для атаки - после окончания Олимпиады.

К сожалению, угроза вторжения в Украину вполне реальна. Она основана на действиях, которые предпринимают Вооруженные силы России, открыто разместив 100 000 военнослужащих на границе Украины, при том, что 30 000 уже находятся в Крыму. Наращивание сил продолжается уже довольно долгое время, российский флот также сосредотачивается в Черноморском регионе. Эти события сложно трактовать как-то иначе, кроме как то, что Кремль наращивает потенциал для нового наступления на Украину.

Это не означает, что оно гарантировано, но все складывается в единую картину. Другим показателем является поведение президента Путина в последние несколько лет и месяцев – он готовит население к тому, чтобы наглядно продемонстрировать, почему он обязан сделать то, что делает. Я совершенно с ним не согласен и считаю ложным нарратив о том, что Запад угрожает России. Конечно, это неправда, но именно это Путин говорит своему населению, и это – реальная угроза.

Легко ли будет Путину достичь своих целей? Безусловно, это будет непростая война. Украинские вооруженные силы стали сильнее, решительнее и опытнее, чем в 2014 году. Они получают большую помощь от Запада в виде экипировки и оружия. Полагаю, что военная цель Кремля - привести украинское правительство и экономику к краху, представить Украину как несостоявшееся государство, показать, что украинцы не могут договориться с Западом ни в экономическом, ни в военном, ни в каком-либо другом плане.

Больше всего президент Путин боится, что Украина станет такой же страной, как Эстония, Литва или Польша - свободной, независимой, процветающей, - настоящим демократическим обществом вблизи границ России. Именно поэтому он добивается развала Украины.

Что это означает для военных? Стягивание сил к границе, которое очень дорого обходится России, нужно для того, чтобы оказать давление на Украину и Запад – «смотрите, сколько у нас возможностей: нападение с территории Беларуси, от северной границы, из Донбасса или с черноморского побережья». Нападение может состояться после Олимпиады в Пекине, если сдерживание провалится и если Запад не сможет убедить президента Путина отказаться от этой затеи.

Мы помним, как он вторгся в Украину в 2014 году после своей собственной Олимпиады в Сочи. Однако я не ожидаю массового нападения всеми силами сразу, это будет скорее ограниченная по целям операция по изоляции Украины со стороны моря, чтобы украинцы не могли использовать свои порты для импорта или экспорта товаров. Я говорю о Мариуполе, Одессе и Бердянске. Путин будет ставить ограниченные цели, требующие меньших потерь.

Я думаю, Путин очень чувствителен к тому, как это будет восприниматься в России, поэтому он захочет свести потери к минимуму. С точки зрения логистики будет легче поддерживать операции вдоль побережья. Кроме того, я думаю, он хочет снизить видимость, чтобы она была ниже порога восприятия, чтобы европейским странам было затруднительно применить самые жесткие санкции. Если масштаб операции будет незначителен, то западные страны скажут: «Разве есть смысл применять все санкции из-за такой мелочи?». Мне кажется, в России думают именно так.

Мне посчастливилось встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским пару дней назад, я был членом небольшой делегации, мы также встречались с украинскими парламентариями, некоторыми министрами и военными. Зеленский не обманывается насчет угрозы, он хорошо понимает опасность, которую представляет Россия. Он осознает, что речь идет о выживании не только его правительства, но и страны, поэтому он готовит народ и вооруженные силы к нападению России.

Кремль знает, что пока российские войска стоят на границе, это наносит ущерб украинской экономике, потому что стране необходимы деньги для увеличения численности армии. Таким образом, если Россия разрушает украинскую экономику, Киеву будет очень трудно найти ресурсы для наращивания военной мощи. Именно поэтому Зеленский был недоволен тем, что правительство США столь решительно сочло крупномасштабное российское нападение неминуемым; это слово использовала даже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Зеленскому приходится балансировать между реальностью угрозы и реальностью возможного краха экономики. Это довольно сложная задача для любого президента, и я думаю, что в Белом доме это понимают. Хотя в ближайшие дни и может произойти определенный обмен мнениями, тем не менее украинцы очень благодарны за помощь, которую оказывают им США, Великобритания, Польша, Эстония и другие страны. Я думаю, мы достигли договоренности о том, что действительно важно.

Что будет делать НАТО, если Путин действительно нападет? Для того, чтобы Альянс начал действовать, необходимо, чтобы на это согласились все 30 его участников. Если Россия начнет новое масштабное наступление, я уверен, что НАТО в кратчайшие сроки развернет силы реагирования для укрепления восточного фланга. Они сделают это из-за опасности, что российское наступление на Украину может перекинуться на Польшу, Литву, Словакию, Венгрию или Румынию. Каждая из стран НАТО также может действовать самостоятельно в одностороннем или двустороннем порядке. Например, США могут действовать в Европе не под эгидой НАТО, а от своего имени в сотрудничестве с Польшей или Румынией. Однако, не думаю, что кто-то пошлет войска в Украину. Президент Зеленский подчеркнул, что ему нужны финансовые ресурсы и продолжение поставок оружия и боеприпасов, присылать войска он не просит.

Что касается российско-американских переговоров, администрация президента Байдена и госсекретарь Энтони Блинкен провели последовательную, сложную и всеобъемлющую дипломатическую работу, лучшая, вероятно, с 1995 года и со дня подписания Мирных соглашений. Американские дипломаты очень много сделали как для решения проблем, которые создает Кремль, так и для сохранения союзнического единства с партнерами внутри и вне НАТО.

Удивительно, но Россия хочет, чтобы ее, как в старые добрые времена, считали великой державой, которая решает, что могут и чего не могут делать другие страны. Конечно, Путин не хочет говорить с европейскими странами, он хочет говорить с американским президентом, чтобы тот решал судьбу европейских стран, но этого не будет. Мы будем продолжать переговоры и диалог на всех площадках, но США не будут принимать решения о Европе в рамках двусторонних переговоров с Кремлем, это невозможно в XXI веке, это не в интересах США и не в интересах стабильности и порядка в Европе.

Сказка об угрозе с Запада, которую Кремль продолжает рассказывать, - абсолютная чушь. Самая безопасная часть российской границы - та, которая соприкасается с НАТО. Фактически, НАТО гарантирует безопасность российской границы с 1949 года, года образования альянса. Граница никогда не нарушалась. После распада СССР, когда Россия была в самом ослабленном состоянии, ни один солдат и ни одно транспортное средство НАТО не проникло на территорию России.

У нас были так называемые дивиденды мира - после окончания холодной войны мы поняли, что нам больше не нужны большие армии, поэтому все начали разоружаться, а США вывели войска из Европы. Сегодня у нас там около 10% от того, что было во время холодной войны. Заявления Кремля о том, что им угрожают, - абсолютная ложь.

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