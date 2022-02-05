«Подарок» к встрече Шойгу с Лукашенко 5.02.2022, 9:27

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Как пропагандисты Spectator с «Орланом» перепутали.

МИД Беларуси обвинил Украину в целенаправленном запуске беспилотника для разведки над своим военным полигоном 24 января. По мнению ведомства, такими действиями Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе", ведомство вручило ноту протеста послу Украины в Беларуси. В Киеве назвали утверждения Минска очередной провокацией.

Белорусские СМИ утверждают, что это украинский дрон Spectator. Украинский посол в Минске Игорь Кизим написал, что это больше похоже на российский "Орлан". Журналист российской газеты "Коммерсант" Кирилл Кривошеев пишет, что показанный белорусскими властями беспилотник не похож ни на один из них.

Посол Украны в Беларуси Игорь Кизим рассказал в эфире "Настоящего Времени", почему сообщение о якобы пересекшем границу беспилотнике спустя 10 дней после инцидента выглядит подозрительным, и как он оценивает угрозы военного вторжения в Украину со стороны Беларуси.

— Вы говорили, что беспилотник – это российский "Орлан-10", но то, что показала белорусская сторона, на "Орлан-10" не очень похоже. Почему вы говорите, что это был беспилотник российского производства?

— Столько информации было по этому беспилотнику, что были разные предположения. Я не утверждал на 100%, что это он, я сказал, что он больше похож на беспилотник российского производства. Поэтому, я думаю, здесь не совсем нужно ссылаться на меня. Честно говоря, я не очень разбираюсь в этих беспилотниках. Тут важно было не то, какой беспилотник, а то, что территория, фотография которой была показана, не была предоставлена как доказательная база. Поэтому можно подумать что угодно. Главное, что это было сделано 10 дней тому назад. Любой беспилотник за 10 дней можно легко переделать, поменять аппаратуру.

Меня больше удивило то, что с момента якобы пересечения границы, который был зафиксирован, не было никакого извещения ни от нашей пограничной службы, что предполагают двусторонние соглашения, не было этого сделано сразу же в первый день пересечения. Если вы помните, был инцидент с вертолетом – через 15 минут начали уже показывать по телевизору. Я так понял, что ждали какого-то момента.

И для меня этим моментом стал приезд министра обороны Российский Федерации в Беларусь для встречи с Лукашенко. Скорее всего, это готовилось как подарок, чтобы показать, что действительно угроза существует, чтобы еще раз заострить внимание российской стороны на то, что нужно присылать какую-то технику, укреплять границу. Вы только что показывали сюжет встречи Лукашенко с Шойгу, и там сказано все так, как на самом деле и есть: для чего это делается, почему, какая угроза. Я комментировал все эти угрозы в своем фейсбуке – это, к сожалению, единственная возможность что-то комментировать в Беларуси.

Принципиальный вопрос – это не то, [что это был беспилотник], это пусть разберутся специалисты. А принципиально то, что это выглядит провокационно. Сегодня даже появилась информация о том, что, возможно, он вообще был запущен с территории Беларуси в Украину, но вернулся из Украины снова в Беларусь. Я не большой специалист в этих делах, но в моем понимании, за 10 дней можно сделать все что угодно с точки зрения маршрута, изъятия каких-то записей и прочее. Манипуляций можно кучу сделать.

Еще раз говорю, у нас есть соглашение о приграничном сотрудничестве, которое предполагает, что если в таких случаях не решается вопрос здесь, то совещаются руководители служб. И только потом этот инцидент, если он не получил понимания на этом уровне, выходит на более высокий. Это соглашение, которое мы подписали в 2017 году. Это уже не в первый раз. В 2017 году, когда я только приехал, был такой же инцидент, мы это разбирали. Зачем это было сделано, тем более с моим вызовом – это было показательно. Я не успел спуститься из лифта в министерство иностранных дел, ко мне уже подбежали журналисты с гостелеканала и начали брать интервью, какие-то шпионские страсти наводить и так далее.

Еще раз говорю – сначала нужно разобраться. Для этого нужно было собрать группу, вызвать специалистов на ту территорию, где был инцидент, показать фактически, а не фотографии. Посмотреть, вместе изучить – все было бы более понятно. Но это не нужно было белорусской стороне, им нужен был прецедент информационный. И теперь я понимаю, скорее всего, это было сделано для того, чтобы показать Шойгу необходимость укрепления границы с Украиной с помощью российской техники, войск и так далее.

— А что вам вообще сказали в белорусском МИДе? Выразили протест, они как-то объяснили это ожидание?

— Мне зачитали подготовленный текст, я так понял, что текст был составлен незадолго до моей встречи. Сама нота протеста была короткая, что усилились провокации со стороны Украины в отношении нарушения границ и все такое прочее: "Мы призываем, чтобы такого больше не было".

На что я сказал: "Давайте факты на стол". Факты – это то, что они сфотографировали в поле какой-то объект и говорят, что он залетел с Украины. Еще раз говорю: "Вызовите специалистов, поговорите с ними, оцените технические возможности". Здесь есть интересный момент в ответе Лукашенко, где он поблагодарил военно-космические силы России за то, что они оказали какую-то помощь. Может, это связано с тем, что они задействовали какие-то возможности Российской Федерации. Но у нас таких четких подтверждений совместного изучения этого инцидента на низком уровне не было. Было заявление, нужен был информационный повод, и он случился.

— В Украине министр обороны говорит, что угроз со стороны Беларуси не видят. Как вам видится из Минска, может ли Беларусь каким-то образом атаковать Украину с севера Украины?

— После 2014 года, мне кажется, везде, где есть российские войска, эта потенциальная угроза существует. Что касается данного случая, мне хочется верить словам министерства обороны и Лукашенко о том, что угрозы какой-то не будет с точки зрения того, что с территории Беларуси не будет осуществлена военная агрессия. Хочется в это верить.

Более того, в какой-то степени количество войск, которое заявлено для участия, не подпадает под действия Венского соглашения 2011 года по количеству людей. Поэтому это их право – приглашать или не приглашать наблюдателей. Очевидно, что они не приглашали наблюдателей. Непонятно, почему, но это их суверенное право, они могут так делать. Мне все-таки хочется верить, что эти учения больше направлены на необходимость укрепления белорусской армии новыми образцами техники. Плохо для нас то, что это делается совместно с Российской Федерацией.

Обратите внимание, что Лукашенко и министр обороны говорят все время не от Беларуси как таковой, а от Союзного государства, которое на наших глазах превращается в довольно серьезную унитарную структуру, у которой будет общая экономика, оборона, военная доктрина, которую, кстати, никто пока еще не видел. И это вызывает определенную тревогу. Мы не знаем до конца планы и замыслы даже не самого Лукашенко, а Союзного государства, скажем так.

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