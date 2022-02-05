В Японии обнаружили белку, которая питается мухоморами 3 5.02.2022, 9:45

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У открытия могут быть далеко идущие последствия.

Доцент Суэцугу Кендзи и фотограф Гоми Коичи наблюдали, как японская белка (Sciurus lis) регулярно питается хорошо известными видами ядовитых грибов в префектуре Нагано в Японии, сообщает phys.org.

Среди ее повседневной пищи ученые определили привычный красный мухомор (Amanita muscaria) и пантерный или серый мухомор (Amanita muscaria pantherina).

Та же самая белка вернулась к наблюдателям через несколько дней, чтобы продолжить питаться пантерным мухомором, что привело их к выводу, что весьма вероятно, что эти белки могут безопасно потреблять ядовитые грибы.

Это открытие является интересным, так как обычно считается, что грибковые токсины эволюционировали, чтобы «отучить» животных от употребления в пищу этих грибов.

С другой стороны, поедание белкой может иметь преимущество для видов мухоморов. Если споры могут выжить при съедении и выделении из организма, это говорит о том, что животные могут способствовать распространению этих грибов.

Это открытие говорит о том, что белки приспособились к безопасному поеданию грибов Amanita. Возможно, что виды мухоморов также выигрывают от такого поведения, поскольку белки могут рассеивать их споры.

Суэцугу Кендзи в далшьнейшем хотел бы определить, действительно ли белки являются переносчиками ядовитых грибов, исследуя, можно ли найти живые споры в экскрементах белок.

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